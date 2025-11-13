Εργοδοτικές οργανώσεις και συνδικαλιστικοί φορείς εξέφρασαν ικανοποίηση για την κατ’ αρχήν συμφωνία επί του πλαισίου ΑΤΑ, τονίζοντας ότι η διαδικασία ήταν μακρά, επίπονη και απαιτούσε αμοιβαίους συμβιβασμούς.

Ο τέως Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν διάρκεια και δυσκολίες, όμως η συμφωνία «διασφαλίζει την εργατική ειρήνη». Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, χαρακτήρισε την πρόταση αποτέλεσμα συμβιβασμού «χωρίς νικητές και ηττημένους», επισημαίνοντας ότι η εργοδοτική πλευρά συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Η ΠΕΟ, μέσω της ΓΓ Σωτηρούλας Χαραλάμπους, τόνισε ότι το προοίμιο της συμφωνίας επιβεβαιώνει κρίσιμες αρχές του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Υπογράμμισε ότι η συμφωνία είναι μόνιμη και οδηγεί στην πλήρη απόδοση της ΑΤΑ, ενώ αναγνωρίζεται η αρχή αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού με βάση την ΑΤΑ.

Ικανοποίηση εξέφρασε και ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ, Στρατής Ματθαίου, σημειώνοντας ότι οι στόχοι των εργαζομένων σε μεγάλο βαθμό ικανοποιήθηκαν. Μίλησε για «θετικό αποτέλεσμα» και τόνισε τη σημασία της μόνιμης συμφωνίας για σταδιακή επιστροφή στο 100%.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, χαρακτήρισε την ΑΤΑ «προπύργιο» του συνδικαλιστικού κινήματος. Υπογράμμισε τη δυσκολία της διαδικασίας και εξέφρασε την ελπίδα η ΑΤΑ να επεκταθεί ώστε να καλύπτει περισσότερους εργαζομένους «για δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου».

Ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, σημείωσε ότι ο κοινωνικός διάλογος απέδωσε, επιτρέποντας σε περίπου 100.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, 75.000 στον δημόσιο και τοπική αυτοδιοίκηση και 55.000 χαμηλόμισθους να συνεχίσουν να καλύπτονται από τον θεσμό. Πρόσθεσε ότι η επέκταση της ΑΤΑ δεν είναι σύνθημα αλλά ρεαλιστικός στόχος, ο οποίος ενισχύεται και από πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ.

Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων ήταν η αναφορά στην καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και η σημασία της ενότητας στο συνδικαλιστικό κίνημα για την επίτευξη της συμφωνίας.