Ερωτηματικά προκύπτουν σε σχέση με τους αριθμούς των αδειών οικοδομής, οι οποίες από την 1η Ιουλίου 2024, εκδίδονται από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ). Και αυτό γιατί ενώ τα πωλητήρια έγγραφα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, κάτι που σημαίνει ότι οι πωλήσεις αυξάνονται, εντούτοις οι άδειες οικοδομής μειώνονται.

Μπορεί μεν τα πωλητήρια έγγραφα να δείχνουν τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, ενώ οι άδειες οικοδομής τη μελλοντική πορεία, ωστόσο παράγοντες της αγοράς απορούν με τα νούμερα. Δεδομένου μάλιστα ότι τον ένα μήνα οι άδειες μειώνονται, αλλά η αξία και το εμβαδό αυξάνονται, ενώ τον επόμενο μήνα, οι άδειες και πάλι μειώνονται, αλλά μειώνονται επίσης εμβαδό και αξία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 εκδόθηκαν 4.195 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 4.879 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 14%. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Ιούλιο 2025, ανήλθε στις 796, ενώ η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €454,9 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 359,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, αντιστοιχώντας σε 1.512 οικιστικές μονάδες. Προστίθεται ότι η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 4,8% και το συνολικό εμβαδόν κατά 7,8%, ενώ ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4,6%.

Ένα μήνα προηγουμένως, η Στατιστική ανακοίνωσε ότι κατά τον Ιούνιο του 2025 οι άδειες οικοδομής ανήλθαν στις 635 σε σύγκριση με 1.528 τον Ιούνιο 2024, καταγράφοντας μείωση 58,4%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €275,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 236,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.132 οικιστικές μονάδες. Όσον αφορά δε την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, εκδόθηκαν 3.399 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 4.782 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 28,9%. Όπως προκύπτει, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου εκδόθηκαν 4.195 άδειες, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 3.399 άδειες. Για τον δε Ιούλιο, εκδόθηκαν 796 άδειες, ενώ τον Ιούνιο 635.

Περαιτέρω, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Μάιο 2025 ανήλθε στις 607 σε σύγκριση με 709 τον Μάιο 2024, καταγράφοντας μείωση 14,4%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €315,0 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 261,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.163 οικιστικές μονάδες. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, εκδόθηκαν 2.764 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 3.254 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 15,1%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 15,5% και το συνολικό εμβαδόν κατά 15,2%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 13,2%.

Την ίδια ώρα, αξίζει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, οι πωλήσεις ακινήτων για τον Οκτώβριο του 2025 ανήλθαν παγκύπρια στις 1.638 έναντι 1.318 τον Οκτώβριο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 24%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2025, τα πωλητήρια έγγραφα αυξήθηκαν κατά 14%, φτάνοντας τις 14.811 σε σύγκριση με 12.952 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην πρώτη θέση παραμένει η Λεμεσός, με 490 πωλήσεις τον φετινό Οκτώβριο από 402 τον αντίστοιχο περσινό, καταγράφοντας αύξηση 22%. Ακολουθεί η Λευκωσία, με 372 πωλήσεις ακινήτων τον Οκτώβριο του 2025 έναντι 297 τον Οκτώβριο του 2024, παρουσιάζοντας άνοδο 25%. Στη Λάρνακα, οι πωλήσεις ακινήτων τον φετινό Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 20% και ανήλθαν στις 342 σε σχέση με 284 τον περσινό Οκτώβριο. Κατά 24% αυξήθηκαν οι πωλήσεις ακινήτων στην Πάφο τον Οκτώβριο του 2025, φτάνοντας τις 338 σε σύγκριση με 272 τον Οκτώβριο του 2024. Τη μεγαλύτερη άνοδο (52%) σημείωσε η ελεύθερη Αμμόχωστος, με 96 πωλήσεις τον φετινό Οκτώβριο έναντι 63 τον περσινό Οκτώβριο.