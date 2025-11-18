Στο κλαμπ των ευρωπαϊκών χωρών με την πιο ισχυρή ανάπτυξη το 2025 βρίσκεται η Κύπρος με την συνολική κατανάλωση να αυξάνεται κατά 6,2% και τις επενδύσεις να επιταχύνονται κατά 18,4% αντίστοιχα σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

H ανάπτυξη της οικονομίας προβλέπεται να είναι στο 3,4% το τρέχον έτος και το 2026 και 2027 να υποχωρήσει στο 2,6% και 2,4%. Όπως εξηγεί η Κομισιόν, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να μειωθεί σταδιακά καθώς η πραγματική αύξηση των μισθών επιβραδύνεται, αλλά οι επενδύσεις προβλέπεται να ενισχυθούν, υποστηριζόμενες από την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) το 2026. Οι αποδόσεις της κυπριακής οικονομίας είναι κατά πολύ καλύτερες από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο για όλες τις χρονικές περιόδους.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν εκτιμάει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,4 % στην ΕΕ το 2025 και το 2026, με αύξηση έως και 1,5 % το 2027. Στην ζώνη του ευρώ το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,3 % το 2025, 1,2 % το 2026 και 1,4 % το 2027. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται, φθάνοντας στο 2,1% το 2025, και να κυμανθεί γύρω στο 2% κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων. Στην ΕΕ, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει οριακά υψηλότερος και να μειωθεί στο 2,2 % το 2027.

Οι χώρες της Ευρωζώνης που αναμένεται να έχουν ψηλό ρυθμό ανάπτυξης το 2025 πάνω από 3%, με βάση την ανάλυση του «Φ» είναι τέσσερις: Ιρλανδία 10,7%, Μάλτα με 4%, Κύπρος 3,4%, Κροατία 3,2%. Από τις χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης την πιο ψηλό ρυθμό ανάπτυξης το 2025 προβλέπεται να έχουν Πολωνία 3,2%, Βουλγαρία 3% (θα γίνει μέλος της Ευρωζώνης 1η Ιανουαρίου 2026) και Δανία 2%. Στις υπόλοιπες χώρες η ανάπτυξη το 2025 εκτιμάται από την Κομισιόν ότι θα είναι: Βέλγιο 1%, Γερμανία 0,2%, Εσθονία 0,6%, Ισπανία 2,9%, Γαλλία 0,7%, Ιταλία 0,4%, Λετονία 1%, Λιθουανία 2,4%, Λουξεμβούργο 0,9%, Ολλανδία 1,7%, Αυστρία 0,3%, Πορτογαλία 1,9%, Σλοβενία 1%, Σλοβακία 0,8%, Φιλανδία 0,1%.

Τιμές πετρελαίου

Στην έκθεση των φθινοπωρινών προβλέψεων, η Κομισιόν εκτιμάει, ότι οι ανησυχίες σχετικά με την παγκόσμια ζήτηση έχουν επηρεάσει την τιμή του πετρελαίου. Κατά την καταληκτική ημερομηνία αυτής της πρόβλεψης, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ήταν 3% χαμηλότερες για το 2026 από ό,τι είχε υποτεθεί στις προβλέψεις της άνοιξης του 2025. Αναμένεται να παραμείνουν περίπου στα 63 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι το 2027. Αν και οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται κατά μέσο όρο να μειωθούν ελαφρώς σε όλο τον ορίζοντα πρόβλεψης, προβλέπεται να είναι περίπου 2% υψηλότερες το 2026 από ό,τι είχε προβλεφθεί την άνοιξη.

Αντίκτυπος δασμών και κλίμα

Οι τεχνοκράτες της Κομισιόν εκτιμούν ότι η αυξανόμενη συχνότητα των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη, καθώς το κόστος τέτοιων γεγονότων είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω.