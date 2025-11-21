Την κατάργηση της χρήσης προσωπικών επιταγών για την πληρωμή οφειλών προς το Κράτος από την 1η Ιανουαρίου 2026, τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Η απόφαση εντάσσεται στη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο, γρήγορο και αποτελεσματικό πλαίσιο είσπραξης οφειλών.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η κατάργηση των προσωπικών επιταγών υιοθετείται για να προσφέρει περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια στον πολίτη, καθώς οι προσωπικές επιταγές συχνά προκαλούσαν καθυστερήσεις στη διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και λάθη στη συμπλήρωση, με κίνδυνο απόρριψής τους λόγω λανθασμένων στοιχείων ή μη επάρκειας διαθέσιμου ποσού. Αυτό, όπως σημειώνεται, οδηγούσε σε ταλαιπωρία για τον πολίτη, λόγω της ανάγκης επανάληψης της πληρωμής.

Με τη μη χρήση επιταγών, οι πολίτες κερδίζουν χρόνο, αποφεύγουν περιττή γραφειοκρατία και επωφελούνται από ασφαλέστερες συναλλαγές με το Κράτος. Στην πράξη, θα μπορούν να πληρώνουν οφειλές προς το Κράτος μέσω άμεσων, ασφαλών και απλών μεθόδων πληρωμής, όπως:

τραπεζική κάρτα στα ταμεία ,

, διαδικτυακές πληρωμές ,

, τραπεζικά εμβάσματα, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων πληρωμών (instant payments), οι οποίες ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, παραμένει προσωρινά διαθέσιμη η επιλογή της τραπεζικής επιταγής (banker’s draft), για την οποία όμως, όπως αναφέρεται, υπάρχει πρόθεση για μη αποδοχή στο εγγύς μέλλον. Εξακολουθεί επίσης να επιτρέπεται η χρήση μετρητών για συναλλαγές μέχρι €10.000.

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι προωθεί σύγχρονους τρόπους εξυπηρέτησης του κοινού, στο πλαίσιο της αποστολής του για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων πόρων, δίνοντας έμφαση σε ηλεκτρονικές πληρωμές και ασφαλείς, ψηφιακές συναλλαγές με το Κράτος.