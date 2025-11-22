Μπορεί η σούβλα, το οφτό κλέφτικο, το χαλλούμι στα κάρβουνα, ο κυπριακός καφές, το χαρουπόμελο και άλλα παραδοσιακά προϊόντα να προσελκύσουν τουρισμό; Η απάντηση είναι ναι. Μπορούν. Στη σημερινή εποχή, ο τουρίστας ψάχνει αυθεντικές εμπειρίες. Θέλει να βιώσει την καθημερινότητα και την κουλτούρα της κάθε χώρας που επισκέπτεται. Να δοκιμάσει τα παραδοσιακά φαγητά, να περπατήσει στα παραδοσιακά σοκάκια, να ζήσει τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του κάθε λαού.

Η κυπριακή οινογαστρονομία, με παράδοση αιώνων, αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της κουλτούρας μας και μια μοναδική εμπειρία, την οποία μπορούν να βιώσουν οι ξένοι που επισκέπτονται το νησί μας. Σε χαιρετισμό του χθες στο 3ο CyFood B2B Forum, που διοργανώθηκε στη Λάρνακα από το ΕΒΕ και την ΕΤΑΠ της πόλης, ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής υπογράμμισε ότι η νέα διεθνής τάση στον τομέα που υπηρετούμε όλοι μαζί, είναι η αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών. «Οι ταξιδιώτες πλέον αναζητούν, κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους στους προορισμούς που επιλέγουν, αυθεντικές – τοπικές εμπειρίες και η κυπριακή οινογαστρονομία αναμφίβολα μπορεί να προσφέρει τέτοιες εμπειρίες ακόμα και στον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κυπριακή κουζίνα, συνέχισε, αποτελεί ένα από τα πιο αυθεντικά και πολύτιμα στοιχεία της τουριστικής μας ταυτότητας. Αποτελεί τη ζωντανή έκφραση της παράδοσης, της φύσης και των ανθρώπων του τόπου μας και, ως εκ τούτου, αποτελεί για την κυβέρνηση στρατηγική προτεραιότητα η ανάδειξη της γαστρονομίας ως βασικού άξονα της τουριστικής εμπειρίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε, επίσης, πως «η σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και οι γεύσεις που χαρακτηρίζουν κάθε περιοχή του τόπου μας, αποτελούν κεντρικό στόχο στις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ένα τουριστικό προϊόν που προβάλλει την αυθεντικότητα και την γαστρονομική μας ταυτότητα».

Η Κυβέρνηση, σημείωσε, «συνεχίζει και φέτος να στηρίζει την προώθηση των κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων, με τα σχετικά κονδύλια από τα σχέδια του Υφυπουργείου Τουρισμού να είναι για το επόμενο έτος αυξημένα. Για το Σχέδιο που αφορά τη διοργάνωση εκδηλώσεων οινογαστρονομίας και τοπικών προϊόντων σε κοινότητες, καταγράφεται πλέον αυξημένος προϋπολογισμός, ενώ αυξημένος είναι και ο προϋπολογισμός επιχορήγησης βιωματικών εργαστηρίων παραδοσιακής χειροτεχνίας», είπε. Πρόσθεσε ότι «ορισμένες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει πριν από λίγους μήνες, κάποιες άλλες πριν από δύο χρόνια, ενώ ορισμένες άλλες έχουν πλασάρει νέα προϊόντα αυθεντικού κυπριακού χαρακτήρα, μόλις τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι έχουν μεγάλη ιστορία. Είναι ευθύνη μας όλα αυτά να βγουν στην επιφάνεια και για να γίνει αυτό, πρέπει όλοι όσοι απαρτίζουν το τουριστικό σύστημα της χώρας μας να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και να προωθήσουμε τόσο τον κυπριακό καφέ όσο και άλλα αυθεντικά κυπριακά προϊόντα και γεύσεις», είπε.