Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) φιλοξένησε στη Λευκωσία, από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2025, τη Σύνοδο των Προέδρων της BusinessEurope, της κορυφαίας οργάνωσης εκπροσώπησης εργοδοτών και βιομηχανιών στην Ευρώπη. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε ενόψει της έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026 και συγκέντρωσε τις Ομοσπονδίες 34 χωρών.

Η BusinessEurope, με 42 οργανώσεις–μέλη από 36 χώρες και εκπροσώπηση άνω των 25 εκατ. επιχειρήσεων, αποτελεί τον θεσμικά αναγνωρισμένο κοινωνικό εταίρο της ΕΕ σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας, οικονομικής πολιτικής και αγοράς εργασίας. Από τη δεκαετία του 1980, την Κύπρο εκπροσωπεί η ΟΕΒ, με τον Πρόεδρό της να συμμετέχει στο Συμβούλιο των Προέδρων και τον Γενικό Διευθυντή στο ΔΣ και την Εκτελεστική Επιτροπή της οργάνωσης.

Λόγω της επερχόμενης κυπριακής προεδρίας, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης κατέχει την αντιπροεδρία της BusinessEurope για τη διετία 2025–2026, ενώ ο Γενικός Διευθυντής Μιχάλης Αντωνίου συμμετέχει στο Εκτελεστικό Προεδρείο. Πρόεδρος της οργάνωσης είναι ο Fredrik Persson και Γενικός Διευθυντής ο Markus Beyrer.

Συναντήσεις κορυφής στη Λευκωσία

Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε στις 20 Νοεμβρίου τους επικεφαλής των Ομοσπονδιών στο Προεδρικό Μέγαρο, συζητώντας τις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας και τις θέσεις της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας. Το ίδιο βράδυ παρατέθηκε επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο, με τη συμμετοχή Υπουργών και Υφυπουργών της κυπριακής κυβέρνησης.

Την επόμενη ημέρα, οι εργασίες της Συνόδου συνεχίστηκαν στο Ξενοδοχείο Hilton, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του Κύπριου Επιτρόπου στην ΕΕ Κώστα Καδή.

Η «Διακήρυξη της Λευκωσίας»

Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με την έγκριση της «Διακήρυξης της Λευκωσίας», ενός κειμένου έξι κεντρικών μηνυμάτων προς την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η Διακήρυξη, που επιδόθηκε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Επίτροπο Καδή, θα προωθηθεί από την BusinessEurope στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Οι έξι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας είναι:

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενότητας και διαφοροποίηση του εμπορίου, με διατήρηση της σταθερότητας στις σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ και προώθηση συμφωνιών όπως η Mercosur. Επιτάχυνση της μείωσης του κανονιστικού φόρτου, με υλοποίηση πακέτων απλούστευσης και ενίσχυση της διοικητικής αποδοτικότητας. Εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς, με άρση εμποδίων και αποτροπή πρακτικών που αυξάνουν το κόστος συμμόρφωσης στα κράτη μέλη. Αποτελεσματικές πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα, με έμφαση σε προσιτή ενέργεια, υποδομές, επενδύσεις και προστασία έναντι διαρροής άνθρακα. Ενίσχυση της απασχόλησης και της καινοτομίας, αποφεύγοντας ρυθμίσεις που περιορίζουν την ανάπτυξη και τις τεχνολογίες αιχμής όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη. Γεφύρωση του επενδυτικού κενού της ΕΕ, με ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων, ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και αύξηση πόρων σε στρατηγικά προγράμματα όπως το Horizon Europe.

Η BusinessEurope τονίζει ότι μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της ασφάλειας, την επιτυχή πράσινη μετάβαση και την τεχνολογική πρωτοπορία της ΕΕ. Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη στήριξης της Ουκρανίας και την επίδειξη αξιοπιστίας εκ μέρους της ΕΕ κατά την κυπριακή προεδρία.