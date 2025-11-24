Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία εξέτασε τον προϋπολογισμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για το 2026.

Ο Πρόεδρος της Αρχής, Κωνσταντίνος Φελλάς, ανέφερε ότι ο νέος προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί στη βάση του στρατηγικού σχεδίου 2026-2028, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την ενίσχυση της ποιότητας στα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Τα έσοδα για το 2026 προβλέπονται στα €64,5 εκατ., ενώ τα έξοδα στα €77,6 εκατ., με το έλλειμμα να καλύπτεται από πλεόνασμα του ταμείου ανάπτυξης.

Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν ότι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο που επιτρέπει στους αυτοεργοδοτούμενους να συμμετέχουν στα προγράμματα της ΑνΑΔ, με καταβολή του σχετικού τέλους. Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Εργασίας.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ, Γιάννης Μουρουζίδης, ανέφερε ότι η διασφάλιση ποιότητας στα προγράμματα επιτυγχάνεται με πιστοποίηση κέντρων και εκπαιδευτών, αλλά και με επιτόπιους ελέγχους. Για την απορρόφηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας, σημείωσε ότι το 92% των συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης βρίσκεται σε απασχόληση, εκ των οποίων το 75% στην πρώτη επιχείρηση πρόσληψης.

Αναφερόμενος στον επαγγελματικό προσανατολισμό, σημείωσε πως δεν αποτελεί αρμοδιότητα της ΑνΑΔ, ωστόσο η Αρχή παρέχει στοιχεία σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για καθοδήγηση μαθητών και ανέργων. Παράλληλα, επεσήμανε την υφιστάμενη αναντιστοιχία δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας.

Σε ερωτήσεις των βουλευτών για τις νέες ανάγκες στήριξης συγκεκριμένων ομάδων, ο ΓΔ ανέφερε ότι υπάρχει ειδικό σχέδιο για άτομα που υστερούν σε βασικές δεξιότητες, ώστε να ενισχυθεί η πρόσβασή τους στην απασχόληση. Επίσης, ενημέρωσε ότι έχει ολοκληρωθεί μελέτη αναδιάρθρωσης της Αρχής, η οποία εισηγείται τη δημιουργία 14 νέων θέσεων, με το θέμα να προχωρά πλέον στο Υπουργείο Οικονομικών.

Σε σχέση με τα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων, ο κ. Μουρουζίδης τόνισε ότι παρότι υπάρχουν εγκεκριμένα πρότυπα, η εφαρμογή τους είναι περιορισμένη λόγω προαιρετικού χαρακτήρα, με τις τρέχουσες προσπάθειες προώθησης να εστιάζουν στον τομέα των κατασκευών.

Μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης χαιρέτισε την πρόοδο για τη συμμετοχή των αυτοεργοδοτουμένων στα προγράμματα της ΑνΑΔ, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί πάγια θέση του κόμματός του και θα συμβάλει σημαντικά στη συνολική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού.

ΚΥΠΕ