Η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν την Τετάρτη στη Λεμεσό μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης για την αναγνώριση και αναφορά τρομοκρατικών απειλών και τη διαχείριση κρίσεων στον τουριστικό τομέα. Η πρωτοβουλία, που ανακοινώθηκε από τη Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία, αποτελεί την πρώτη του είδους της στην Ευρώπη και βασίζεται στη στενή διμερή συνεργασία για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου.

Κατά το συνέδριο «Safeguarding Cyprus’s Tourism Industry», ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής Michael Tatham ανέδειξε τον ρόλο των Βρετανών τουριστών στην κυπριακή αγορά – αποτελώντας το 34% των επισκεπτών του 2024 – και υπογράμμισε ότι Λευκωσία και Λονδίνο έχουν κοινό συμφέρον να προστατεύσουν έναν κλάδο που συνεισφέρει 3,2 δισ. ευρώ ετησίως στην οικονομία. Επισήμανε επίσης ότι ένα μεμονωμένο περιστατικό μπορεί να κλονίσει σοβαρά τη φήμη ενός προορισμού, επηρεάζοντας επενδύσεις, απασχόληση και εμπιστοσύνη.

Ο κ. Tatham περιέγραψε την πλατφόρμα ως ένα επιχειρησιακό εργαλείο εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για χώρους υψηλής συγκέντρωσης επισκεπτών – ξενοδοχεία, αεροδρόμια, εστιατόρια, μπαρ και χώρους ψυχαγωγίας. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική κατάρτιση, που ενισχύει την ετοιμότητα και αυτοπεποίθηση του προσωπικού πρώτης γραμμής ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά σε ενδεχόμενη κρίση. Η ενσωμάτωση κουλτούρας επαγρύπνησης, σημείωσε, θα ενισχύσει περαιτέρω τη φήμη της Κύπρου ως ασφαλούς διεθνούς προορισμού.

Από πλευράς Υφυπουργείου Τουρισμού, ο Γενικός Διευθυντής Κώστας Κωνσταντίνου τόνισε ότι ο τουριστικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με σύνθετες, εξελισσόμενες απειλές, όπως γεωπολιτικές εντάσεις, τρομοκρατία, υγειονομικές κρίσεις και κυβερνοεπιθέσεις. Επανέλαβε την αταλάντευτη δέσμευση της Πολιτείας να διασφαλίσει έναν ασφαλή και ανθεκτικό προορισμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής στρατηγικής δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η πλατφόρμα, όπως είπε, προσφέρει διαδραστικό περιεχόμενο, ρεαλιστικά σενάρια και εκπαίδευση προσαρμοσμένη σε διάφορους επαγγελματικούς ρόλους, ενώ είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και αγγλικά. Κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αξιοποιήσουν το εργαλείο, να ενισχύσουν τη συνεργασία και να ελέγξουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Τη στήριξη της Αστυνομίας Κύπρου εξέφρασε η εκπρόσωπός της Μαρία Χαραλάμπους, ενώ ακολούθησε παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της πλατφόρμας και συζήτηση με εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας.