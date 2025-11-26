Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) αναβαθμίστηκε σε Πλήρες Μέλος της International Electrotechnical Commission (IEC), έπειτα από ομόφωνη έγκριση (100%) των εθνικών επιτροπών–μελών της IEC. Η αναβάθμιση τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για την Κύπρο στον τομέα της ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης.

Ως Πλήρες Μέλος, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή IEC CY NC αποκτά πλήρη δικαιώματα ψήφου σε όλα τα τεχνικά και διοικητικά όργανα της IEC και απεριόριστη συμμετοχή σε Τεχνικές Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας και στα Συστήματα Αξιολόγησης Συμμόρφωσης.

Η απόφαση ακολουθεί την επίσημη αίτηση αναβάθμισης που υποβλήθηκε το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Κύπρου να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση διεθνών προτύπων σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

Τι κερδίζει η Κύπρος ως Πλήρες Μέλος της IEC

Η αναβάθμιση επιτρέπει στην Κύπρο να:

Συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου σε όλες τις τεχνικές δομές της IEC.

σε όλες τις τεχνικές δομές της IEC. Επηρεάζει την ανάπτυξη διεθνών προτύπων από τα αρχικά στάδια έως την τελική ψηφοφορία.

από τα αρχικά στάδια έως την τελική ψηφοφορία. Ενισχύει τη στήριξη προς τη βιομηχανία , ΜΜΕ, ρυθμιστικές αρχές, πανεπιστήμια και κοινωνικούς φορείς.

, ΜΜΕ, ρυθμιστικές αρχές, πανεπιστήμια και κοινωνικούς φορείς. Συμμετέχει ενεργά στα Συστήματα Αξιολόγησης Συμμόρφωσης , ενθαρρύνοντας την εναρμόνιση με διεθνείς πρακτικές.

, ενθαρρύνοντας την εναρμόνιση με διεθνείς πρακτικές. Αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους σε τεχνικά και συμβουλευτικά σώματα.

σε τεχνικά και συμβουλευτικά σώματα. Διευρύνει τη συμμετοχή Κυπρίων εμπειρογνωμόνων σε νέους τεχνολογικούς τομείς.

Ο CYS έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για να ανταποκριθεί στις οικονομικές και λειτουργικές υποχρεώσεις του νέου καθεστώτος, υπογραμμίζοντας ότι η αναβάθμιση αποτελεί συλλογική επιτυχία της κυπριακής ηλεκτροτεχνικής κοινότητας.

Ο Οργανισμός εξέφρασε ευχαριστίες προς την IEC και τα μέλη της, δηλώνοντας έτοιμος να ενισχύσει την παρουσία της Κύπρου στη διεθνή σκηνή τυποποίησης, στο πλευρό χωρών με ισχυρή τεχνολογική και οικονομική επιρροή.