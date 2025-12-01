Σε συνέντευξη στους Ανδρέα Πιμπισιή και Στέλιο Μαραθοβουνιώτη, ο πρώτος πρέσβης του Καζακστάν στην Κύπρο, Νικολάι Ζουμακάνοφ, εξηγεί ότι το άνοιγμα της καζακικής πρεσβείας στη Λευκωσία, 33 χρόνια μετά την έναρξη των διπλωματικών σχέσεων– αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας του και αναβαθμίζει τη διμερή συνεργασία. Στην πρώτη του συνέντευξη σε κυπριακό μέσο ενημέρωσης, ο κ. Ζουμακάνοφ αναφέρεται τόσο στις προοπτικές εμβάθυνσης των σχέσεων Κύπρου, Καζακστάν όσο και στις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι η μόνιμη διπλωματική παρουσία αλλάζει τη δυναμική και ανοίγει νέους διαύλους επαφής ανάμεσα στις δύο χώρες.

– Τι τουριστικά αξιοθέατα μπορεί να προσφέρει το Καζακστάν στους Κύπριους επισκέπτες;

– Το Καζακστάν είναι μια χώρα με εντυπωσιακή φυσική ποικιλομορφία και θα χαρούμε να καλωσορίσουμε περισσότερους επισκέπτες από την Κύπρο για να την ανακαλύψουν. Για όσους επιθυμούν μια αλλαγή από την ακτή της Μεσογείου, τα τοπία μας προσφέρουν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Τα βουνά Tian Shan και Altai προσφέρουν εξαιρετικές συνθήκες για σκι το χειμώνα και όμορφες πεζοπορίες το καλοκαίρι. Κοντά στο Αλμάτι, θέρετρα όπως το Shymbulak συνδυάζουν σύγχρονες εγκαταστάσεις με εντυπωσιακά τοπία, ενώ οι κοντινές αλπικές λίμνες αναδεικνύουν την ανέγγιχτη φύση. Η περιοχή του Αλμάτι έχει επίσης το φαράγγι Charyn, που συχνά περιγράφεται ως ένα μικρότερο Grand Canyon, ενώ το βόρειο τμήμα προσφέρει τα δάση και τις λίμνες του Burabay. Οι ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για μοναδικά τοπία μπορούν να εξερευνήσουν το Mangystau στην Κασπία Θάλασσα, γνωστό για τους σουρεαλιστικούς βραχώδεις σχηματισμούς και τα ανοιχτά οροπέδια του.

Το Καζακστάν διαθέτει επίσης σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα. Οι νότιες περιοχές διατηρούν μνημεία της Διαδρομής του Μεταξιού, όπως το Μαυσωλείο του Χότζα Αχμέτ Γιασάουι στο Τουρκεστάν, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, καθώς και αρχαίες πόλεις όπως το Οτράρ και το Ταράζ. Και για όσους τους ελκύει η σύγχρονη αρχιτεκτονική, η Αστάνα προσφέρει έναν φουτουριστικό ορίζοντα που αντικατοπτρίζει την ταχεία ανάπτυξη της χώρας.

Σκοπεύουμε να προωθήσουμε ενεργά αυτούς τους προορισμούς. Θα συνεργαστούμε με ταξιδιωτικούς πράκτορες, θα υποστηρίξουμε νέα οργανωμένα ταξίδια και θα οργανώσουμε ταξίδια εξοικείωσης, ώστε τα κυπριακά ταξιδιωτικά γραφεία να μπορούν να δουν από πρώτο χέρι το τουριστικό δυναμικό του Καζακστάν. Είμαστε βέβαιοι ότι, με μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, πολλοί Κύπριοι θα είναι πρόθυμοι να εξερευνήσουν μια χώρα τόσο διαφορετική στο τοπίο, αλλά τόσο οικεία στη ζεστασιά και τη φιλοξενία της.

– Τέλος, πόσοι Καζάκοι πολίτες διαμένουν σήμερα στην Κύπρο;

– Ο αριθμός είναι σχετικά μικρός, αλλά αυξάνεται σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες κοινότητες της διασποράς. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από τις κυπριακές αρχές, υπάρχουν 555 Καζάκοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο. Πρόκειται για άτομα που έχουν κάνει την Κύπρο τη μόνιμη κατοικία τους – μερικοί είναι επαγγελματίες, μερικοί έχουν επιχειρήσεις ή έχουν εγκατασταθεί εδώ με τις οικογένειές τους.

Θα διατηρήσουμε στενή επαφή με τους συμπατριώτες μας στην Κύπρο – μία από τις ευθύνες της νέας μας πρεσβείας είναι η προξενική υποστήριξη και η συμμετοχή της κοινότητας με τους Καζάκους που ζουν εδώ.