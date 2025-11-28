Συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, με την Elisabeth Vitzthum, Εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), είχε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των επαφών και διαβουλεύσεων με σημαντικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την εκτίμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διαχρονική στήριξη και συνεργασία με την EBRD και υπογράμμισε τη σημασία ενίσχυσης των κοινών δράσεων ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ.

Η κ. Vitzthum είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EBRD και εκπροσωπεί την Κύπρο στην εκλογική περιφέρεια της Τράπεζας που συμμετέχουν επίσης η Αυστρία, το Ισραήλ, η Μάλτα, η Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Καζακστάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων η τρέχουσα κατάσταση και οι προτεραιότητες της εκλογικής περιφέρειας της EBRD, η συνεργασία και οι επενδυτικές δραστηριότητες της EBRD στην Κύπρο, οι επικείμενες συναντήσεις των Διευθυντών της ΕΕ (EU Directors’ meetings) και ο ρόλος της Κυπριακής Προεδρίας και οι βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ.

Οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες της Προεδρίας

Θέματα που άπτονται της προετοιμασίας της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ συζήτησε την Παρασκευή Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ilze Juhansone, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τρεις μεγάλες προτεραιότητες της Προεδρίας που αφορούν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) 2028-2034, τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία και το θέμα της Ενοποίησης των Κεφαλαιαγορών.

Προστίθεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Κύπρος θα εργαστεί παραγωγικά κατά τη διάρκεια της προεδρίας της ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα στην πρόοδο των σημαντικών αυτών φακέλων.

ΚΥΠΕ