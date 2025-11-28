Το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» παρουσιάζει ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς, με την Κύπρο να έχει ήδη επιτύχει τον ετήσιο στόχο απορρόφησης για το 2025 και να κατατάσσεται τέταρτη μεταξύ των 27 κρατών-μελών ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης, Πηνελόπη Παπαβασιλείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, διεξήχθησαν σήμερα οι εργασίες της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται τόσο από Ευρωπαϊκούς και όσο και Εθνικούς Πόρους.

Στο επίκεντρο του Προγράμματος βρίσκονται οι πράσινες επενδύσεις, τα ενεργειακά έργα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επενδύσεις για αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας καθώς επίσης και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την ενίσχυση της υδατικής ανθεκτικότητας.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, υπό την παρουσία των Μελών που συμμετέχουν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιβλέπει την πρόοδο του Προγράμματος.

Κατά την εισαγωγική της ομιλία, η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης, Πηνελόπη Παπαβασιλείου, τόνισε ότι το Πρόγραμμα παρουσιάζει ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς, με την Κύπρο να έχει ήδη επιτύχει τον ετήσιο στόχο απορρόφησης για το 2025 και να κατατάσσεται τέταρτη μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Σημείωσε ακόμη ότι σχεδόν όλες οι προσκλήσεις έχουν εκδοθεί, καλύπτοντας πλήρως τον προϋπολογισμό του Προγράμματος, ενώ το σύνολο των έργων έχει πλέον ξεκινήσει, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό ρυθμό υλοποίησης. Η κ. Παπαβασιλείου αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση της ενδιάμεσης επανεξέτασης τον Μάρτιο του 2025, η οποία επιβεβαίωσε τους πολύ καλούς ρυθμούς υλοποίησης.

Καταλήγοντας, η κ. Παπαβασιλείου ενημέρωσε ότι η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ολοκληρώθηκε με 100% απορρόφηση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την περίοδο 2028-2034, ενόψει και της Προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στη διάρκεια της συνεδρίας έγινε επίσης αναλυτική παρουσίαση του Έργου Στρατηγικής Σημασίας «Ανάπλαση του Παλαιού ΓΣΠ σε Χώρο Πρασίνου και Αναψυχής» που ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός του έτους 2025 με πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους και επισκέπτες της Λευκωσίας, καθώς και του έργου «Ανάπτυξη Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Ανάπτυξη Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», ομάδα καθηγητών και μαθητών της Τεχνικής Σχολής Μακάριος Γ’, παρουσίασαν κλάδους/ειδικότητες των αναβαθμισμένων Τεχνικών Σχολών και τόνισαν τη συνεισφορά του έργου στη βελτίωση της διδασκαλίας και καθημερινής λειτουργίας των Σχολών αυτών.

Στη Συνεδρία συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπουργείων και δημόσιων Αρχών, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των ερευνητικών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΚΥΠΕ