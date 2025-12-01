Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑ) έχει αποστείλει επίσημη επιστολή προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητώντας γνωμάτευση για το ενδεχόμενο δημοσίευσης καταλόγου με μεγάλους οφειλέτες που διατηρούν καθυστερημένες οφειλές προς τον Οργανισμό. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του ΕΟΑ για ενίσχυση της διαφάνειας, ενημέρωση των πολιτών και ορθή διαχείριση των δημοσίων εσόδων.

Ο Οργανισμός αναφέρει ότι η δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών μπορεί να ενισχύσει τη λογοδοσία και να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τη σχετική νομοθεσία.

Μήνυμα Καρούσου προς τους οφειλέτες

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, απηύθυνε δημόσια πρόσκληση προς όλους όσοι διατηρούν σημαντικές οφειλές να προχωρήσουν άμεσα στην τακτοποίησή τους. Όπως ανέφερε, η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων «είναι υπόθεση σεβασμού προς όλους τους πολίτες και θεμέλιο για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού».

Παράλληλα, ο κ. Καρούσος σημείωσε ότι θα εισηγηθεί την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης ώστε η δημοσιοποίηση λίστας μεγάλων οφειλετών να καταστεί υποχρεωτική για όλους τους συναφείς οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου αναμένει τη γνωμάτευση της Επιτρόπου πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου που θα ενισχύει τη διαφάνεια, θα προστατεύει τα δημόσια έσοδα και θα συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.