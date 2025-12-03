Την ανάγκη άμεσης επέκτασης και ενίσχυσης των σχεδίων που αφορούν την εγκατάσταση και αξιοποίηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) υπογράμμισαν χθες τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Ενέργειας. Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής, τα μέλη ενημερώθηκαν από κυβερνητικά στελέχη για τον σχεδιασμό αναφορικά με τα υφιστάμενα σχέδια αλλά και για τα μελλοντικά προγράμματα επιδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων και αποθήκευσης ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, μετά το πέρας της συνεδρίας, δήλωσε πως τα τρέχοντα σχέδια λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2025, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη λήψη πολιτικής απόφασης για την ανανέωσή τους. Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι προτίθεται να συνεχίσει την επιδότηση, ενισχύοντας παράλληλα το νέο πλαίσιο με χρηματοδοτικά κίνητρα που θα καλύπτουν όχι μόνο την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αλλά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, όπως οι οικιακές μπαταρίες.

Ο κ. Χατζηγιάννης χαρακτήρισε τη δέσμευση αυτή «θετική εξέλιξη», επισημαίνοντας πως η Επιτροπή δεν αποδέχεται το ενδεχόμενο τερματισμού των σχεδίων. «Τα νοικοκυριά πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους την απαραίτητη επιδότηση ώστε να μπορούν να επενδύσουν τόσο στην παραγωγή όσο και στην αποθήκευση ενέργειας. Μια περίοδος αβεβαιότητας θα δημιουργούσε κενό ενημέρωσης και θα άνοιγε τον δρόμο για εκμετάλλευση και φαινόμενα κερδοσκοπίας», τόνισε, καλώντας την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στις τελικές της αποφάσεις.

Επιδότηση εξοπλισμού και νέα σχέδια Net Metering / Net Billing

Παράλληλα διευκρίνησε ότι μέχρι σήμερα η επιδότηση αφορά αποκλειστικά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 1.500 ευρώ ανά νοικοκυριό. Το νέο σχέδιο, όπως είπε, θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και την αγορά συστημάτων αποθήκευσης, κάτι που θεωρεί απαραίτητο για την ενεργειακή αυτονομία των καταναλωτών.

Επίσης σημείωσε πως τα υφιστάμενα σχέδια Net Metering και Net Billing -μέθοδοι συμψηφισμού ενέργειας και αξίας αντίστοιχα- δεν μπορούν να διακοπούν και πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμα στο πλαίσιο του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρισμού. Αξίζει να αναφερθεί πως μέχρι σήμερα, τα συγκεκριμένα σχέδια παρέχονται αποκλειστικά από την ΑΗΚ. Εξάλλου με το νέο καθεστώς όλοι οι ιδιώτες προμηθευτές ενέργειας θα μπορούν να προσφέρουν αντίστοιχα πακέτα.

Ο κ. Χατζηγιάννης κάλεσε τους ιδιώτες προμηθευτές να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να μην αφήσουν την ΑΗΚ ως μοναδικό παίκτη. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως προειδοποίησε, θα εξεταστεί κατά πόσο υπάρχει πραγματική ανταπόκριση στη ζήτηση ή εάν υπάρχουν συντονισμένες πρακτικές που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό.

Παρέμβαση και για τον ηλεκτρισμό

Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε επίσης θέμα για την πρακτική της κατακράτησης δημόσιου φορτίου από φορείς που εξασφάλισαν δικαιώματα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει λογική στο να παραμένει αχρησιμοποίητο φορτίο επί μακρόν, την ώρα που οι καταναλωτές πληρώνουν υπέρογκες τιμές ρεύματος.

Η Επιτροπή προωθεί πρόταση νόμου που θα περιορίζει στο ελάχιστο -ή και θα μηδενίζει- τον χρόνο κατά τον οποίο μπορεί κάποιος να κρατά αδρανές φορτίο χωρίς υλοποίηση έργου. «Όποιος είναι έτοιμος, θα λαμβάνει το φορτίο και θα συνδράμει άμεσα στο δίκτυο», είπε, σημειώνοντας πως η αλλαγή αυτή θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκέλος, ο κ. Χατζηγιάννης κάλεσε τα κόμματα να τοποθετηθούν ουσιαστικά επί της πρότασης. «Όσοι καταψηφίσουν την αλλαγή, ας γνωρίζουν ότι συμβάλλουν στη διατήρηση των υψηλών τιμών που πληρώνουν σήμερα οι πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Επιτροπή σκοπεύει να επανεξετάσει την πρόοδο του θέματος μέσα στον Ιανουάριο, παρακολουθώντας τόσο τη στάση της αγοράς όσο και την ετοιμότητα των προμηθευτών. «Η αγορά πρέπει να λειτουργεί με κανόνες, με πολλούς παίκτες και όχι με μονοπώλια. Η εποπτεία είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί υγιής ανταγωνισμός και πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή», υπογράμμισε ο κ. Χατζηγιάννης.