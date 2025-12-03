Αύξηση παρουσίασε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες και Μεταφορές κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, αύξηση καταγράφηκε στους τομείς των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (8,8%), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (7,7%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (7,4%), των μεταφορών και αποθήκευσης (3,6%), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (3,0%) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (2,9%).

Εξάλλου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κατέγραψαν οι δείκτες των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (9,6%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (8,6%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (5,1%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (4,7%) και των μεταφορών και αποθήκευσης (3,0%).

Μείωση παρατηρήθηκε στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (-1,0%).

ΚΥΠΕ