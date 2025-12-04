Σε πλαίσιο αποκλιμάκωσης των τιμών, ο πληθωρισμός στην Κύπρο κατέγραψε αρνητικό ρυθμό 0,5% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μειώθηκε στις 117,57 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,68 μονάδες σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 (118,25 μονάδες).

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το αφήγημα της σταδιακής μείωσης του πληθωρισμού, καθώς σειρά βασικών κατηγοριών καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών εμφανίζει σημαντικές μειώσεις τιμών, επηρεάζοντας θετικά το κόστος ζωής.

Μειώσεις σε ηλεκτρισμό, γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν σε:

Ηλεκτρισμό : -7,9%

: -7,9% Γεωργικά προϊόντα: -6,2%

Σε μηνιαία βάση (Νοέμβριος έναντι Οκτωβρίου 2025), η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε επίσης στα γεωργικά προϊόντα (-7,6%), γεγονός που συνέβαλε στη μείωση του συνολικού δείκτη.

Στην ανάλυση κατηγοριών, οι σημαντικότερες μειώσεις σημειώθηκαν σε:

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά : -3,1% σε ετήσια βάση και -3,2% σε μηνιαία

: -3,1% σε ετήσια βάση και -3,2% σε μηνιαία Ένδυση και υπόδηση: -7,6% σε ετήσια βάση

Οι μειώσεις αυτές είχαν ισχυρή επίδραση στον ΔΤΚ, με τα τρόφιμα και την ένδυση να καταγράφουν αρνητική συμβολή -0,74 και -0,59 μονάδων αντίστοιχα.

Πού αυξήθηκαν οι τιμές

Παρά τη συνολική πτωτική τάση, ορισμένες κατηγορίες κατέγραψαν αυξήσεις σε ετήσια βάση:

Εστιατόρια και ξενοδοχεία : +5%

: +5% Εκπαίδευση : +3,3%

: +3,3% Αναψυχή και πολιτισμός: +3,2% στην περίοδο Ιαν.–Νοε. 2025

Οι υπηρεσίες συνολικά παρουσίασαν ετήσια αύξηση 3,1%, όντας η κατηγορία με τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή.

Ποιοι παράγοντες επηρέασαν περισσότερο τον δείκτη

Ετήσια βάση (Νοέμβριος 2025 – Νοέμβριος 2024)

Μεγαλύτερη θετική επίδραση:

Εστιατόρια & ξενοδοχεία : +0,54 μονάδες

: +0,54 μονάδες Εκπαίδευση : +0,15

: +0,15 Αναψυχή & πολιτισμός: +0,14

Μεγαλύτερη αρνητική επίδραση:

Τρόφιμα & μη αλκοολούχα ποτά : -0,74

: -0,74 Ένδυση & υπόδηση : -0,59

: -0,59 Ηλεκτρισμός : -0,45

: -0,45 Είδη ένδυσης (υποκατηγορία): -0,47

Μηνιαία βάση (Νοέμβριος – Οκτώβριος 2025)

Μεγαλύτερη θετική επίδραση:

Πατάτες: +0,10

Μεγαλύτερη αρνητική επίδραση:

Φρέσκα λαχανικά : -0,79

: -0,79 Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά: -0,77

Η σταθερή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και οι μειώσεις σε βασικά αγαθά, όπως ο ηλεκτρισμός, τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, δημιουργούν προοπτικές για ανακούφιση των καταναλωτών και περαιτέρω σταθεροποίηση των τιμών τους επόμενους μήνες.