Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καταγράφει σταθερή συγκράτηση στις τιμές, με τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού να κινείται για έκτο συνεχόμενο μήνα σε επίπεδα αποπληθωρισμού, αναφέρει το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων Οκτωβρίου 2025.

Στο Παρατηρητήριο παρουσιάζεται η μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά προϊόντα, όπως καταγράφηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής σε όλη την Κύπρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Εξαμηνιαία πορεία αποπληθωρισμού

Ο πληθωρισμός κινήθηκε σε -0,9% τον Ιούλιο και Αύγουστο, -0,7% τον Σεπτέμβριο και -0,3% τον Οκτώβριο, καταδεικνύοντας σταθερή αποκλιμάκωση των πιέσεων.

Τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 κατέγραψαν οι Υπηρεσίες (+3%), ενώ μειώσεις σημείωσαν τα Πετρελαιοειδή (-7,5%), τα Γεωργικά προϊόντα (-2,6%) και ο Ηλεκτρισμός (-2%). Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, ο Ηλεκτρισμός κατέγραψε άνοδο 1,7%, ενώ τα γεωργικά προϊόντα παρέμειναν σταθερά.

Ανατιμήσεις και μειώσεις σε βασικά προϊόντα

Από τις 45 κατηγορίες βασικών αγαθών, 33 σημείωσαν ήπιες αυξήσεις κάτω του 3%, ενώ 18 κατηγορίες καταγράφουν μειώσεις έως και 16% σε ετήσια βάση. Έντεκα κατηγορίες παρουσίασαν μηνιαία μείωση και μία παρέμεινε αμετάβλητη.

Αυξήσεις σε σχέση με τον Σεπτέμβριο:

Γάλα εβαπορέ/ζαχαρούχο +6,5%

Κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή +6,2%

Στιγμιαίος καφές +3,5%

Φρέσκα λαχανικά +3%

Βρεφικό γάλα +2,7%

Λάδι +2,5%

Φυτικό λίπος +2,3%

Κατεψυγμένα ζυμαρικά +2,1%

Μειώσεις σε σχέση με τον Σεπτέμβριο:

Φρέσκο κρέας -3,4%

Κατεψυγμένα ψάρια -2,3%

Ρύζι -2,1%

Πουργούρι -1,5%

Ντοματοχυμός/πελτές -1,5%

Ζάχαρη -1,2%

Κονσέρβες ψαριού -1,1%

Σύγκριση τιμών υπεραγορών

Στην πλατφόρμα e-kalathi, ο αριθμός των κοινών προϊόντων σε επτά μεγάλες υπεραγορές αυξήθηκε σε 257 από 228.

Η κατάταξη ακριβότερης–φθηνότερης υπεραγοράς παραμένει αμετάβλητη, με τη διαφορά αξίας καλαθιού στα €153,68 (19/11) έναντι €147,05 (15/10).

Η αξία του καλαθιού για 257 κοινά προϊόντα διαμορφώνεται σε €1.090 στην ακριβότερη υπεραγορά, έναντι €936,50 στη φθηνότερη.

Κάλεσμα προς τους καταναλωτές

Η Υπηρεσία καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιούν τα εργαλεία του e-kalathi για ενημερωμένες και οικονομικά αποδοτικές επιλογές, υπενθυμίζοντας ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν προσωπική έρευνα αγοράς.