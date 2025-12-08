Το όνομα Μουσιούττας δεν είναι καινούργιο στο Υπουργείο Εργασίας. Ο Ανδρέας Μουσιούττας, θείος του νέου υπουργού Εργασίας, Μαρίνου, κατείχε τη συγκεκριμένη θέση σε τρεις διακυβερνήσεις. Δύο επί Γλαύκου Κληρίδη και μία επί Σπύρου Κυπριανού. Ως εκ τούτου, η κληρονομιά είναι βαριά για τον νέο πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου Εργασίας, από το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρασαν μεγάλες μορφές της πολιτικής ζωής του τόπου, όπως ο Τάσσος Παπαδόπουλος, ο Μάρκος Σπανός, η Ζέτα Αιμιλιανίδου, ο Μάκης Κεραυνός και αρκετοί άλλοι.

Επί του προκειμένου, με την ανάληψη των καθηκόντων του σήμερα Δευτέρα, αμέσως μετά την τελετή διαβεβαίωσης, ο Μαρίνος Μουσιούττας θα πρέπει να κολυμπήσει στα βαθιά. Και αυτό καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαβούλευση για την ανανέωση του διατάγματος σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. Όπως είναι γνωστό, μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να υπάρξει απόφαση, η οποία θα εφαρμοστεί με το νέο χρόνο. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση στην όλη διαδικασία μέχρι να ενημερωθεί ο νέος υπουργός για τα τεκταινόμενα, ωστόσο, επίσης δεδομένο είναι ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να έχει κλείσει η συγκεκριμένη εκκρεμότητα.

Ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την αρμόδια Επιτροπή Αναθεώρησης Εθνικού Κατώτατου Μισθού, η οποία συζητεί το συγκεκριμένο θέμα; (α) Το ένα αφορά στο αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε σχέση με την ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού. (β) Το δεύτερο έχει να κάνει με τη θέση των εργοδοτών, ότι πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένη φόρμουλα, με την οποία θα υπολογίζεται ο κατώτατος μισθός και στην οποία θα περιλαμβάνονται στοιχεία για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, την παραγωγικότητα, την ανεργία και την οποιαδήποτε άλλη επίπτωση θα επέλθει από την ενδεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού στην απασχόληση. (γ) Ο διάμεσος μισθός, με βάση τον οποίο θα υπολογιστεί ο νέος κατώτατος μισθός. Σύμφωνα με την σχετική Οδηγία της ΕΕ, «τα Κράτη Μέλη χρησιμοποιούν ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την εκτίμηση της επάρκειας των κατώτατων μισθών, όπως το 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50% του ακαθάριστου μέσου μισθού».

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024, ο κατώτατος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στην Κύπρο μέσω νομοθεσίας σε 1.000 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Ωστόσο, στην περίπτωση εργαζομένων, οι οποίοι είτε πριν την 1η Ιανουαρίου 2024 είτε μετά δεν έχουν συμπληρώσει έξι μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο κατώτατος καθορίζεται σε 900 ευρώ για πλήρη απασχόληση, μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών συνεχούς απασχόλησης. Οι διατάξεις των Διαταγμάτων δεν εφαρμόζονται στους οικιακούς εργαζόμενους, στους εργάτες γεωργοκτηνοτροφίας και στους εργαζόμενους στη ναυτιλία, καθώς και για εργαζόμενους για τους οποίους εφαρμόζεται το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2023.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι πέραν του κατώτατου μισθού, ο νέος υπουργός Εργασίας θα κληθεί να διαχειριστεί σημαντικά ζητήματα, με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος να αποτελεί το μεγάλο στοίχημα όχι μόνο για το Υπουργείο, αλλά για την παρούσα διακυβέρνηση. Η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα βρεθεί σύντομα ενώπιον του νέου υπουργού Εργασίας. Το ζήτημα έχει να κάνει τόσο με σχετική σύσταση της ΕΕ, όσο και με την πρόθεση της ίδιας της κυβέρνησης, να τεθεί όρος, όπως σε δημόσιες προσφορές, να λαμβάνουν μέρος εταιρείες που τηρούν συλλογικές συμβάσεις. Το ζήτημα της εργοδότησης ξένων εργαζομένων από τρίτες χώρες αναμένεται ότι θ’ ανοίξει εκ νέου σύντομα, αφού από τη μια λιανεμπόριο, οικοδομική βιομηχανία και ξενοδοχειακός κλάδος υπογραμμίζουν το θέμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού, ενώ από την άλλη οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι αριθμός εργοδοτών προσλαμβάνουν ξένους εργάτες, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.