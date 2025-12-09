Κρίσιμη συνάντηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Υπουργείο Οικονομικών, σε σχέση με τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Στο υπουργείο βρίσκονται βουλευτές μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, από τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και τη ΔΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», στη συνάντηση μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στη μεταρρύθμιση, καθώς σήμερα αναμένονται να κλειδώσουν οι θέσεις της Κυβέρνησης επί των αλλαγών που ζήτησαν τα κόμματα.

Ζητούν αύξηση του αφορολόγητου από τις €20.500 που προτείνεται στα νομοσχέδια, των φορολογικών εκπτώσεων για τα τέκνα και τους φοιτητές από τα €1000 που προνοείται καθώς αύξηση των οροφών των ετήσιων εισοδημάτων για να καταστεί κάποιος δικαιούχος των επιπρόσθετων αλλαγών. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα προβεί σε δηλώσεις για τις τελικές πρόνοιες των νομοσχεδίων.