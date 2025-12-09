Η Κυβέρνηση δεν επενδύει μόνο στην επίτευξη αριθμητικών επιδόσεων, αλλά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προορισμού Κύπρος, δήλωσε την Τρίτη ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, σημειώνοντας παράλληλα ότι όλοι οι εμπεκόμενοι φορείς έχουν ευθύνη «να σχεδιάσουμε από κοινού τον τουρισμό της χώρας μας, για την επόμενη δεκαετία, αντιλαμβανόμενοι από κοινού ότι ο τουρισμός εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο».

Ο κ. Κουμής μιλούσε κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA) στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον κ. Κουμή, η συγκυρία της φετινής Γενικής Συνέλευσης φέρνει τον κυπριακό τουρισμό στο κλείσιμο μίας ακόμα επιτυχημένης χρονιάς, αλλά και ενώπιον μεγάλων προκλήσεων ενόψει του 2026, με κορυφαία την ανάληψη, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Προσέθεσε ότι η τριετία 2023-2025, που ολοκληρώνεται σε έναν περίπου μήνα από σήμερα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως «η απόλυτη περίοδος ανάκαμψης του κυπριακού τουρισμού, αλλά και επιβεβαίωσης της ανθεκτικότητάς που τον χαρακτηρίζει πλέον, αφού παρά το γεγονός ότι δοκιμάστηκε διαδοχικά στην μετά Covid εποχή, συνέχισε τις υψηλές πτήσεις».

«Μέσα από στοχευμένες ενέργειες και δράσεις, και με άριστη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, όχι απλά την επάνοδο στα προ της πανδημίας επίπεδα, αλλά και την καταγραφή αξιοσημείωτων επιδόσεων, με πανευρωπαϊκές μάλιστα διακρίσεις, καθώς η χώρα μας είναι πρώτη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με τα στοιχεία του Aviation Council, στην βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης στην σύγκριση των ετών 2025/2024 και δεύτερη στην κομβική σύγκριση μεταξύ των ετών 2025/2019».

Όπως ανέφερε, η Κύπρος είναι η χώρα με την υψηλότερη μεταβολή στον δείκτη εσόδων από τον τουρισμό για το πρώτο εξάμηνο του έτους, μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου.

Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat πριν από δυο μήνες, σύμφωνα με τα οποία η Κύπρος είναι η χώρα με την μεγαλύτερη άνοδο στις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα μεταξύ των ετών 2024/2023, με το ποσοστό ανόδου να ανέρχεται σε 14.5% σε σύγκριση με 2.7% που είναι ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος», προσθέτοντας ότι «ο τουρισμός της χώρας μας, δεν έχει απλά ανακάμψει, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, σε σχέση πάντοτε με τους ποσοτικούς στόχους».

Από την ανάληψη των καθηκόντων μας ως κυβέρνηση το 2023, θέσαμε ως προτεραιότητα όχι μόνο την ανάκαμψη του τομέα, αλλά και την οικοδόμηση μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας, συνέχισε ο Υφυπουργός, προσθέτοντας ότι ο τουρισμός δεν μπορεί πλέον να αξιολογείται μόνο στην βάση αριθμών.

«Έφθασε η ώρα να ξεκινήσουμε να αξιολογούμε την επιτυχία στον τουρισμό διαφορετικά, και σίγουρα να ασχοληθούμε εκ νέου με τις διαχρονικές προκλήσεις του τουρισμού, όπως για παράδειγμα το θέμα της εποχικότητας, που θεωρώ επίσης ότι επιβάλλεται να το επανεξετάσουμε εκ νέου, υπό το φως πλέον νέων δεδομένων. Το πλέον σημαντικό όμως, είναι ότι έφθασε η ώρα, να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην πράσινη, στην ψηφιακή μετάβαση, αλλά κυρίως στις τοπικές κοινωνίες, επειδή ο τουρισμός ως οικονομικός τομέας επιβάλλεται εκτός από παραγωγικός να είναι πρωτίστως ανταποδοτικός», τόνισε περαιτέρω.

Ο κ. Κουμής συμπλήρωσε ότι οι πυλώνες ανάπτυξης βασισμένοι στις αρχές της αειφορίας, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, αλλά και τις δράσεις για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, έχουν αναδειχθεί επί της ουσίας από την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030 που θεσπίστηκε το 2022 και που η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υφυπουργείο εφαρμόζουν στην πράξη.

Προσέθεσε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος κρατικός φορέας, έχει αξιοποιήσει και συνεχίζει ακόμη να αξιοποιεί τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχοντας ήδη δρομολογήσει την διοχέτευση προς τις τουριστικές επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες, ένα ποσό που αναμένεται να ξεπεράσει τα €20 εκατομμύρια με την λήξη του μέτρου, επενδύοντας στην αναβάθμιση της υπαίθρου, των ορεινών και των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, στη στήριξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις περιοχές αυτές και στη διαχρονική αξία της αυθεντικότητας, «στοιχείο που θεωρώ ότι δύναται να αποτελέσει ένα από τα μυστικά της επιτυχίας τα επόμενα χρόνια».

«Ουσιαστικά επενδύουμε συνεχώς, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προορισμού Κύπρος, και οι εξαγγελίες των τελευταίων εβδομάδων/μηνών που αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου για τον καταδυτικό τουρισμό ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο», ανέφερε ο Υφυπουργός.

«Η επένδυση για δημιουργία μίας πραγματικά ανταγωνιστικής ψηφιακής εφαρμογής, η δράση που αφορά την συγγραφή της ιστορίας του Κυπριακού Τουρισμού, η ανακοίνωση της εξαγγελίας μελέτης για τον ιατρικό τουρισμό, αφορούν δράσεις που ανήκουν στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, οι οποίες καταδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ως κυβέρνηση δεν επενδύσαμε μόνο στην επίτευξη αριθμητικών επιδόσεων, αλλά επενδύσαμε και επενδύουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προορισμού Κύπρος», υπογράμμισε.

«Με την λήξη του έτους 2024 και την επίτευξη ιστορικών ρεκόρ αφίξεων και εσόδων, αποκαλέσαμε δικαιωματικά το έτος 2024, ως έτος ορόσημο για τον τουρισμό της χώρας μας. Το 2025 οι τουριστικές επιδόσεις ανέβηκαν ακόμη πιο ψηλά. Πλέον, θεωρώ ότι όλοι μαζί, έχουμε μία ευθύνη. Να σχεδιάσουμε από κοινού τον τουρισμό της χώρας μας, για την επόμενη δεκαετία, αντιλαμβανόμενοι από κοινού ότι ο τουρισμός εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο», επεσήμανε σχετικά, προσθέτοντας πως η προσπάθεια αφορά ουσιαστικά στην οικοδόμηση ενός πιο σύγχρονου τουριστικού μοντέλου, πιο αυθεντικού για τους επισκέπτες και πιο ωφέλιμου για τους πολίτες της χώρας, επενδύοντας ταυτόχρονα στην τουριστική εμπειρία με άρωμα Κύπρου.

Απευθυνόμενος στους τουριστικούς πράκτορες, είπε ότι έχουν την ευχέρεια, την επιρροή, αλλά και την δύναμη να αποτελέσουν τους καλύτερους συνοδοιπόρους σε αυτή την μεγάλη πρόκληση, και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι με τα σχέδια δράσεις θα κληθούν πολλές φορές από κοινού να σχεδιάσουμε μετά την εξαγγελία της νέας στρατηγικής τουρισμού, θα αποδειχθούν άξιοι συνοδοιπόροι.

«Η ανάδειξη νέων προορισμών, η προώθηση της αυθεντικής Κύπρου, η ανάδειξη του αρώματος της χώρας μας, είναι μερικά από τα στοιχήματα της επόμενης μέρας και σ’ αυτή την προσπάθεια πρέπει πραγματικά να ενώσουμε δυνάμεις, επειδή το πραγματικό στοίχημα πλέον είναι να μετασχηματίσουμε την τουριστική πρόοδο και ευημερία, σε πρόοδο και ευημερία για όλους», κατέληξε ο κ. Κουμής.

ΚΥΠΕ