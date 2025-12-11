Οι κενές θέσεις εργασίας αποτελούν έναν από τους σημαντικούς δείκτες της αγοράς και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των εργοδοτών για να καλύψουν ανάγκες σε διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει πολιτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων στην ΕΕ, εκατομμύρια θέσεις εργασίας παραμένουν κενές.

Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ κυμαίνεται ανάλογα με τη χώρα και τον κλάδο. Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας (μη εποχικά διορθωμένο) στη ζώνη του ευρώ ήταν 2,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μειωμένο από 2,4% το πρώτο τρίμηνο του 2025 και από 2,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Σε όλη την ΕΕ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 2,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μειωμένο από 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 2025 και από 2,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Να εξηγήσουμε ότι ως κενή θέση εργασίας θεωρείται μια αμειβόμενη θέση που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα, είναι κενή ή πρόκειται να αδειάσει. Σύμφωνα με την Eurostat, αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης αναζητά ενεργά έναν κατάλληλο υποψήφιο εκτός της επιχείρησης.

Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού κενών θέσεων εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τόσο ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας, όσο και ο αριθμός των κατειλημμένων θέσεων, προκειμένου να αποτυπωθούν η συνολική ζήτηση και οι κενές θέσεις. Βασικά, μετρά το ποσοστό των συνολικών θέσεων που είναι κενές. Για παράδειγμα, ένα ποσοστό 3% σημαίνει ότι, αν υπάρχουν συνολικά 100 θέσεις εργασίας, 97 είναι κατειλημμένες και 3 είναι κενές.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν στην Ολλανδία (4,2%), Βέλγιο (3,9%), Αυστρία (3,4%), Κύπρο (3,3%) και Μάλτα (3,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (0,6%), την Ισπανία και την Πολωνία (και οι δύο από 0,8%), ακολουθούμενες από τη Βουλγαρία (0,9%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε σε 5 χώρες της ΕΕ, παρέμεινε σταθερό σε 3 χώρες της ΕΕ και μειώθηκε σε 19 χώρες της ΕΕ. Εκτός από την Τσεχία, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-0,9 ποσοστιαίες μονάδες), στη Φινλανδία (-0,7 ποσοστιαίες μονάδες) τη Γερμανία και την Αυστρία (και οι δύο -0,6 ποσοστιαίες μονάδες). Αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (+0,3 ποσοστιαίες μονάδες), στη Λιθουανία και τη Μάλτα (και οι δύο + 0,2 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τη Βουλγαρία και την Εσθονία (+0,1 ποσοστιαία μονάδα και στις δύο).

H Eurostat αναφέρει ότι το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ καταγράφηκε για τους διευθυντές πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης, με 8,4%. Σημαίνει ότι αυτά τα επαγγέλματα είχαν την υψηλότερη ανεκπλήρωτη ζήτηση εργατικού δυναμικού, υποδεικνύοντας πιθανές δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού. Αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται εν μέρει χρησιμοποιώντας μια νέα πηγή δεδομένων για τις διαδικτυακές αγγελίες εργασίας (OJA) και ως εκ τούτου δημοσιεύονται ως πειραματικά στατιστικά στοιχεία.

Τα επόμενα επαγγέλματα με τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας ήταν οι εργάτες μεταποίησης, υπάλληλοι γραμματειακής υποστήριξης (7,3% έκαστο), πωλητές (6,1%) και βοηθοί μάγειρες (6,0%).

Η Eurostat διευκρινίζει ακόμη ότι παρόλο που τα επαγγέλματα στον δημόσιο τομέα, όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και οι εκπαιδευτικοί, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσληψης, είναι λιγότερο πιθανό να παρουσιάζονται στο διαδίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι κατατάσσονται χαμηλότερα ή δεν εμφανίζονται σε αυτά τα δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, τα επαγγέλματα πληροφορικής ενδέχεται να υπερεκπροσωπούνται στα δεδομένα των διαδικτυακών αγγελιών εργασίας.