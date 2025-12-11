Η Κύπρος έχει μπροστά της μια καθοριστική στρατηγική ευκαιρία να εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) στον σχεδιασμό και την παροχή της τουριστικής εμπειρίας, ανέφερε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού κατά τη διάρκεια ημερίδας για τον ρόλο της ΤΝ ως μοχλού ανάπτυξης στον τουρισμό. Όπως είπε, το ερώτημα σήμερα δεν είναι αν η ΤΝ θα αλλάξει τον τουρισμό, αλλά με πόση ταχύτητα και τόλμη η Κύπρος θα ηγηθεί αυτής της μετάβασης.

Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι τα κράτη που θα εντάξουν την ΤΝ στον πυρήνα της τουριστικής τους στρατηγικής θα προσελκύσουν περισσότερους ταξιδιώτες τα επόμενα χρόνια. Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές διεργασίες στις Βρυξέλλες, επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση, η καινοτομία και οι υπολογιστικές δυνατότητες αποτελούν κρίσιμους άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο.

Παρότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διεθνής «κούρσα επενδύσεων» σε data centres και υπολογιστική ισχύ, ο κ. Δαμιανού τόνισε ότι η άμεση εφαρμογή της ΤΝ στους παραγωγικούς τομείς παραμένει υποτιμημένη. Ο τουρισμός, είπε, είναι κλάδος όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς υπέρογκες πρόσθετες επενδύσεις, στηριζόμενη σε βελτιωμένα δεδομένα, τεχνογνωσία και υφιστάμενες ψηφιακές υποδομές.

Με τον τουρισμό να αντιστοιχεί στο 13,1% του ΑΕΠ το 2024 —ποσοστό που αναμένεται να φθάσει το 14% το 2025— και τον τομέα της τεχνολογίας να αγγίζει ήδη το 15%, η σύγκλιση των δύο κλάδων συνιστά νέο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης. «Η Κύπρος διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή του έξυπνου και βιώσιμου τουρισμού», υπογράμμισε.

Οι βασικοί στόχοι της αξιοποίησης της ΤΝ στον τουρισμό, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος μέσω έξυπνων λύσεων.

του τουριστικού προϊόντος μέσω έξυπνων λύσεων. Προώθηση βιώσιμων πρακτικών με χρήση αναλυτικών εργαλείων και συστημάτων ΤΝ.

με χρήση αναλυτικών εργαλείων και συστημάτων ΤΝ. Δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών που θα διαφοροποιήσουν την Κύπρο ως προορισμό.

Ο κ. Δαμιανού παρουσίασε επίσης τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη:

Το πρόγραμμα ΤΝ στο κράτος ,

, Προγράμματα εκπαίδευσης της ΑνΑΔ ,

, Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μετάβαση στην ΤΝ,

Ενίσχυση της υπολογιστικής ισχύος για έρευνα,

Έργα όπως οι έξυπνες πόλεις, ο Ιππόδαμος και το iJustice.

Κομβικής σημασίας χαρακτηρίστηκε η επερχόμενη Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αποσκοπεί στη χρήση της ΤΝ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την αντιμετώπιση κοινωνικών και κρατικών προκλήσεων. Ο Υφυπουργός υπενθύμισε και τον διορισμό του Εθνικού Taskforce για την ΤΝ, υπό τον Επικεφαλής Επιστήμονα.