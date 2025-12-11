Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την περασμένη του συνεδρία, ενέκρινε την καταβολή οικονομικής βοήθειας συνολικού ύψους έως €18.800.000 προς τους γεωργούς που υπέστησαν ζημιές στη γεωργική τους παραγωγή από αντίξοες καιρικές συνθήκες κατά το 2025.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν μέσω του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή Νόμο.

Η σχετική εισήγηση έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, σε συνεδρίασή της στις 30 Οκτωβρίου 2025.

Επίσης, λόγω του ότι, μεγάλο μέρος του αποθεματικού του Ταμείου (€15,5 εκατ.) έχει δεσμευθεί για τις ανάγκες του έκτακτου ειδικού σχεδίου για τις πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενίσχυση της κρατικής συνεισφοράς με επιπλέον €11,5 εκατ., ποσό που περιλαμβάνεται στον υπό διαμόρφωση τροποποιητικό προϋπολογισμό 2025.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του τροποποιητικού προϋπολογισμού από τη Βουλή και υπό την προϋπόθεση επάρκειας του αποθεματικού του Ταμείου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ενώ κατά την πληρωμή θα γίνεται συμψηφισμός τυχόν οφειλών προς το κράτος.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η παρατεταμένη ανομβρία, για η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα σιτηρά, ενώ χαλαζοπτώσεις και κακές κλιματικές συνθήκες έπληξαν σημαντικά τα αμπέλια. Συνολικά επηρεάστηκαν περίπου 8.600 παραγωγοί, εκ των οποίων 8.000 σιτοκαλλιεργητές και 600 αμπελουργοί.

Πέραν των €338 χιλ. οι πληρωμές του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2025

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2025, οι οποίες ανήλθαν στις €338.328,45, που αντιστοιχεί σε ποσοστό σχεδόν 100% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού για το έτος (339.306 Ευρώ), όπως ενημέρωσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι πρόκειται για αυξημένο ποσό σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024, κατά το οποίο διατέθηκαν € 277.468,36, γεγονός που επιβεβαιώνει την ενισχυμένη προσπάθεια στήριξης του κλάδου της μελισσοκομίας, αλλά και την αναγνώριση του αναβαθμισμένου ρόλου του στο αγροτικό οικοσύστημα της χώρας.

Όπως σημειώνει, το 50% της φετινής χρηματοδότησης καλύφθηκε από κοινοτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμπληρώνει πως στόχος του Προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση των μελισσοκόμων και η ενδυνάμωση ενός κλάδου που αποτελεί κρίσιμο κρίκο της αγροτικής αλυσίδας.

Μέσα από στοχευμένες δράσεις, προσθέτει, το Πρόγραμμα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της κυπριακής μελισσοκομίας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στην ποιοτική αναβάθμιση του κυπριακού μελιού.

Η φετινή προκήρυξη προσέλκυσε 348 αιτητές, αριθμός που αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των παραγωγών και καταδεικνύει τη δυναμική του κλάδου, ο οποίος επενδύει πλέον συστηματικά στον εκσυγχρονισμό, στη γνώση και στη διασφάλιση ποιοτικών προτύπων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων διατέθηκε σε παρεμβάσεις που καλύπτουν κρίσιμους τομείς του κλάδου: την τεχνική ενδυνάμωση και κατάρτιση των μελισσοκόμων, τη θωράκιση των μελισσιών μέσω ορθολογικής αντιμετώπισης της βαρρόα με αδειοδοτημένα σκευάσματα, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού με νέες κυψέλες και βελτιωμένα εξαρτήματα για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των μελισσών, τον εργαστηριακό ποιοτικό έλεγχο του μελιού για διασφάλιση γνησιότητας και προτύπων ποιότητας, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τη διατροφική αξία και τα οφέλη των κυπριακών μελισσοκομικών προϊόντων.

Η ενίσχυση που διατέθηκε το 2025 εντάσσεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, με Διαχειριστική Αρχή το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου, και αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής που εφαρμόζεται για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Οι πληρωμές διενεργήθηκαν από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αυτή είναι συμπληρωματική με άλλες δράσεις που υλοποιεί το Υπουργείο, μέσω του Τμήματος Γεωργίας, για τη στήριξη του κλάδου.

Οι μελισσοκόμοι είναι, επίσης, δικαιούχοι στο Μεγάλο Επενδυτικό Πρόγραμμα και στην Παρέμβαση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών, συνολικής δαπάνης €67,5 εκατ., τα οποία απευθύνονται στο σύνολο του αγροτικού κόσμου, και των οποίων η προκήρυξη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ο κλάδος δύναται να επωφεληθεί και από τις αγροπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027, για τις οποίες οι πληρωμές του έτους 2025 θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων εβδομάδων.

