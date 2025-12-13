Οι περισσότεροι Κύπριοι πολίτες δεν διανοούνται καν να νοικιάσουν στέγη σε κάποιες περιοχές, αν ληφθεί υπόψιν ότι οι αυξήσεις πήραν την άνω βόλτα και είναι κυριολεκτικά απρόσιτες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νοίκι για οικίες τριών υπνοδωματίων στη Γερμασόγεια δεδομένου ότι σε ένα χρόνο αυξήθηκε από €1.850 σε €2.300 το μήνα. Η αύξηση ανέρχεται σε €450 μηνιαίως και παρόλον ότι πρόκειται για ακριβή περιοχή, είναι ενδεικτική της τάσης που παρατηρείται.

Στο Δήμο Λευκωσίας, το ενοίκιο των οικιών τριών υπνοδωματίων αυξήθηκε από €950 που ήταν το 2024 σε €1.300 σημειώνοντας αύξηση €350 μηνιαίως.

Στην πόλη της Λάρνακας το ενοίκιο για τριάρια από €1.000 που ήταν εκτοξεύθηκε στα €1.375.

Στην Πάφο τα ενοίκια για τριάρια από €750 ανέβηκαν στα €1.100.

Οι διαφοροποιήσεις προκύπτουν από την τελευταία καταγραφή του Τμήματος Κτηματολογίου στην οποία αποτυπώνεται γενικότερη αύξηση σε σχέση με τα ενοίκια που ίσχυαν πριν από ένα χρόνο.

Τα ενοίκια αφορούν καινούργιες συμβατικές κατοικίες, ή κατοικίες που έχουν ανακαινιστεί πλήρως πρόσφατα, χωρίς έπιπλα και απευθύνονται σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, μόνιμους κάτοικους Κύπρου.

Πιο αναλυτικά με βάση τα δεδομένα του Κτηματολογίου τα οποία αποτυπώνουν την κατάσταση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2025 (σε σχέση με τα ισχύοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2024), η κατάσταση παρουσιάζεται ως ακολούθως:

Στον Δήμο Λευκωσίας (διαμέρισμα Έγκωμης) τα μονάρια νοικιάζονταν (κατά μέσον όρο) έναντι €625, σε σχέση με €725 που νοικιάζονται το 2025. Τα τριάρια νοικιάζονταν έναντι €1.045 και το 2025 προς €1.300.

Στο Παραλίμνι τα τριάρια νοικιάζονται προς €1.225 μηνιαίως.

Ενδεικτικά καταγράφονται και τα ακόλουθα στοιχεία από διάφορες περιοχές:

Στη Λευκωσία ο μέσος όρος ενοικίασης μοναριού πέρυσι ήταν €575 ενώ τώρα ανήλθε στα €675, ενώ του δυαριού ήταν €850 και τώρα €975.

Όσον αφορά την επαρχία Λεμεσού, ο μέσος όρος για ενοικίαση μοναριού στη Γερμασόγεια ήταν €1.200 και αυξήθηκε στα €1.250, του δυαριού ήταν €1.500 και τώρα ανήλθε στα €1650.

Στον Άγιο Αθανάσιο ο μέσος όρος ενός μοναριού ήταν €1.000 και αυξήθηκε στα €1.150 ενώ το νοίκι ενός δυαριού από €1.450 αυξήθηκε σε €1.550.

Στη Γεροσκήπου τα μονάρια νοικιάζονταν προς €373 ενώ τώρα στα €600, τα δυάρια από €600 τώρα κυμαίνονται στα €750.

Όσον αφορά την Αμμόχωστο, στην Αγία Νάπα τα μονάρια νοικιάζονταν προς €400 και τώρα προς €675 και τα δυάρια από €525 σε €900. Στο Παραλίμνι τα μονάρια νοικιάζονταν προς €400 και τώρα προς €675 ενώ τα δυάρια προφέρονταν προς €525 και τώρα προς €925.

Πόσο πάνε τα διαμερίσματα

Όσον αφορά τα διαμερίσματα, τα τριάρια στο Δήμο Λευκωσίας (δημοτικό διαμέρισμα Λευκωσίας) σήμερα νοικιάζονται προς €1.075 ενώ στο Στρόβολο προσφέρονται έναντι €1.050.

Στη Λεμεσό, και συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίου Αθανασίου καθώς και στο δημοτικό διαμέρισμα Λεμεσού, τα τριάρια νοικιάζονται προς €1.850 ενώ στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς το νοίκι κυμαίνεται στα €1.800. Στο δημοτικό διαμέρισμα Τσερκέζων τα τριάρια νοικιάζονταν έναντι €1.750.

Στην πόλη της Πάφου τα τριάρια νοικιάζονται €750 ενώ στα Κονιά €850.

Βεβαίως, οι πιο πάνω περιοχές δεν είναι οι φθηνότερες και για σκοπούς σύγκρισης παραθέτουμε και τα ενοίκια σε λιγότερο ακριβές περιοχές.

Για τις οικίες ισχύουν τα ακόλουθα σε τιμές 2025

Λευκωσία

– Στο δημοτικό διαμέρισμα Γερίου τα μονάρια προσφέρονται προς €550, τα δυάρια προς €725 και τα τριάρια προς €1.100.

– Στο δημοτικό διαμέρισμα Ιδαλίου τα μονάρια νοικιάζονται προς €550, τα δυάρια προς €725 και τα τριάρια €1.175.

– Στο δημοτικό διαμέρισμα Λακατάμιας τα μονάρια νοικιάζονται έναντι €575, τα δυάρια προς €750 και τα τριάρια έναντι €1.125.

– Στην Ανθούπολη τα μονάρια νοικιάζονται προς €475, τα δυάρια προς €625 και τα τριάρια προς €900.

-Στο Τσέρι τα μονάρια νοικιάζονται έναντι €525, τα δυάρια έναντι €750 και τα τριάρια προς €1.000

Λεμεσός

Στη Λεμεσό στην κοινότητα Μοναγρουλίου βρίσκει κανείς τα πιο φθηνά σπίτια ως εξής: Τα μονάρια νοικιάζονται προς €800, τα δυάρια προς €1.050 και τα τριάρια προς €1.500.

– Στην κοινότητα Μονής τα μονάρια νοικιάζονται έναντι €850, τα δυάρια έναντι €1.075.

Πάφος

– Στην Πόλη Χρυσοχούς τα μονάρια νοικιάζονται έναντι €500, τα δυάρια έναντι €650 και τα τριάρια έναντι €950.

– Στην Κολώνη τα μονάρια νοικιάζονται προς €660, τα δυάρια προς €75 και τα τριάρια προς €950.

– Στη Μακούντα τα μονάρια νοικιάζονται προς €250, τα δυάρια προς €300 και τα τριάρια έναντι €400.

– Στο Μέσα Χωριό τα μονάρια νοικιάζονται προ €525, τα δυάρια προς €625 και τα τριάρια έναντι €925.

– Στη Μαραθούντα τα μονάρια νοικιάζονται έναντι €400, τα δυάρια έναντι €450 και τα τριάρια έναντι €600.

– Στο διαμέρισμα Χρυσοχούς τα μονάρια νοικιάζονται προς €250, τα δυάρια προς €300 και τα τριάρια έναντι €400.

Λάρνακα

– Στο δημοτικό διαμέρισμα Αραδίππου τα μονάρια νοικιάζονται προς €650, τα δυάρια έναντι €825 και τα τριάρια προς €1.075

– Στο δημοτικό διαμέρισμα πάνω Λευκάρων τα μονάρια νοικιάζονται έναντι €350, τα δυάρια προς €450 και τα τριάρια έναντι €650.

– Στην κοινότητα Ξυλοφάγου τα μονάρια νοικιάζονται έναντι €500, τα δυάρια έναντι €625 και τα τριάρια έναντι €775.

– Στην Πύλα τα μονάρια νοικιάζονται προς €438, τα δυάρια έναντι 750 και τα τριάρια προς €925.

Αμμόχωστος

– Στη Δερύνεια τα μονάρια νοικιάζονται έναντι €625, τα δυάρια προς €775 και τα τριάρια προς €950.

– Στην Αυγόρου τα μονάρια νοικιάζονται προς €500 τα δυάρια προς €600 και τα τριάρια έναντι €950.

– Στην Άχνα τα μονάρια νοικιάζονται έναντι €450, τα δυάρια προς €550 και τα τριάρια έναντι €675.

Παραδείγματα ενοικίου διαμερισμάτων παγκυπρίως

Ενδεικτικά καταγράφεται και το ενοίκιο διαμερισμάτων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου και για να υπάρχει σύγκριση παρατίθενται στοιχεία που αφορούν μόνο δυάρια:

Άγιος Δομέτιος €725, Αγλαντζιά €800, Στρόβολος €825, Λύμπια €415. Μέσα Γειτονιά €1.500, Ύψωνας €900, Άγιος Τύχωνας €1.500, Μονή €750, Μουτταγιάκκα €1.200, Πύργος €1.300, Τσερκέζοι €945. Δήμος Πάφου €650, Πέγεια €600, Αγία Βαρβάρα €315, Αχέλεια €525, Έμπα €575, Κισσόνεργα €575, Κοίλη €450, Μακούντα €175, Τάλα €525. Αθηαίνου €450, Δρομολαξιά €650, Βορόκληνη €750, Καλό Χωριό Λάρνακας €450, Σωτήρα €500, Αυγόρου €450, Αχερίτου €400.

Εάν και εφόσον υλοποιηθεί το σχέδιο «προσιτού ενοικίου», όλα τα πιο πάνω ενοίκια θα προσφέρονται στους δικαιούχους με έκπτωση περίπου 30%. Προσιτό ενοίκιο θα προσφέρεται από ιδιοκτήτες οικιστικών μονάδων οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται μέχρι και με €35.000 με σκοπό να τις ανακαινίζουν και να τις νοικιάζουν στη συνέχεια τουλάχιστον για τέσσερα χρόνια στο 70% του αγοραίου ενοικίου, δηλαδή του ενοικίου που ισχύει στο παζάρι.

Σημειώνεται, πως η εκτόξευση των ενοικίων αποτελεί ένα από τους βασικούς λόγους προώθησης στεγαστικών προγραμμάτων με σκοπό την αύξηση της προφοράς και τον περιορισμό της ζήτησης, με την ελπίδα ότι θα μειωθούν τα ενοίκια.