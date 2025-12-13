Τα πάνω κάτω φέρνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στα γνωστά σε όλους stress tests που θα διενεργήσει το 2026 σε 110 συστημικές τράπεζες της Ευρωζώνης.

Τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα βρίσκονται σε μια ζώνη που επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και για τον λόγο αυτό ο Ευρωπαίος επόπτης θέλει να γνωρίζει πως θα αντιδράσουν σε διάφορα σενάρια.

Από τον Ιανουάριο του 2026 οι τράπεζες θα μπορούν να απευθύνονται στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους σε σχέση με την άσκηση ενώ ορόσημο αποτελεί ο Μάρτιος όπου θα έχουν αποσταλούν τα πρώτα στοιχεία της άσκησης από τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα υπάρξουν παρατηρήσεις τον Απρίλιο ενώ η άσκηση θα λήξει τον Ιούλιο του 2026 όπου και η EΚΤ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της άσκησης.

Ως γεωπολιτικό σοκ, η ΕΚΤ ορίζει, το αρχικό σοκ μπορεί να προκύψει από γεγονότα όπως συγκρούσεις, πόλεμοι , γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ κρατών, οικονομικές κυρώσεις και εμπορικοί πόλεμοι, ενεργειακές κρίσεις και κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας..

Οι αρχές φέρνουν τον γεωπολιτικό κίνδυνο σε πρώτο πλάνο στις μετρήσεις της ανθεκτικότητας των τραπεζών και εάν για παράδειγμα οι τράπεζες δανειοδοτούν επιχειρήσεις που έχουν παρουσία σε περιοχές ή σε κλάδους υψηλού κινδύνου που επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η άσκηση θα αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο οι ικανότητες των τραπεζών για τη διενέργεια προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων λαμβάνουν υπόψη τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση θα στοχεύσει στην ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης κινδύνου των ίδιων των τραπεζών, ιδίως στις αντίστροφες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, και στην ικανότητά τους να σχεδιάζουν σχετικά και συνετά σχέδια κεφαλαιακής επάρκειας και ανάκαμψης.

Η θεματική προσομοίωση ακραίων καταστάσεων του 2026 θα λάβει τη μορφή αντίστροφης προσομοίωσης για τον γεωπολιτικό κίνδυνο αναφέρει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) στην ιστοσελίδα του. Με βάση το μοναδικό προφίλ κινδύνου κάθε τράπεζας, θα διερευνηθεί ποια γεωπολιτικά σοκ και κανάλια μετάδοσης θα μπορούσαν να επηρεάσουν σοβαρότερα την κερδοφορία και τη φερεγγυότητα της κάθε μίας τράπεζες.

Δηλαδή η άσκηση θα λάβει εξατομικευμένα χαρακτηριστικά και δεν δοκιμάζονται όλες οι τράπεζες στις ίδιες επιδράσεις όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Τα αντίστροφα stress tests παρέχουν μια διαφορετική προοπτική από τα τυπικά stress tests φερεγγυότητας: αντί να αξιολογούν την απόδοση μιας τράπεζας σε ένα δεδομένο, κοινό σενάριο, ξεκινούν ρωτώντας τι είδους σοκ θα οδηγούσε σε σοβαρή μείωση κεφαλαίου μια μεμονωμένη τράπεζα. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό τρωτών σημείων που αφορούν συγκεκριμένες τράπεζες και αμφισβητεί τις υποθέσεις σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους, παρέχοντας σημαντική συμβολή στον διάλογο μεταξύ τραπεζών και εποπτικών αρχών σχετικά με τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση κινδύνων.

Συγκεκριμένα, κάθε τράπεζα θα κληθεί να προσδιορίσει τα πιο σημαντικά γεγονότα γεωπολιτικού κινδύνου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση τουλάχιστον 300 μονάδων βάσης στο κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1). Εκτός από την αναφορά σχετικά με το πώς το σενάριο γεωπολιτικού κινδύνου θα επηρέαζε τις θέσεις φερεγγυότητάς τους, οι τράπεζες θα κληθούν επίσης να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη ρευστότητα και τις συνθήκες χρηματοδότησής τους.