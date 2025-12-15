Μείωση 4,3% κατέγραψε ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, κατά το υπό εξέταση διάστημα εκδόθηκαν 4.842 άδειες οικοδομής, έναντι 5.062 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Παρά τη μείωση στον αριθμό των αδειών, η συνολική αξία τους αυξήθηκε κατά 12,3%, ενώ το συνολικό εμβαδόν παρουσίασε άνοδο 16,1%. Αύξηση σημειώθηκε και στον αριθμό των οικιστικών μονάδων, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 14,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μείωση καταγράφηκε σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες αδειών, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με εξαίρεση τις άδειες για οικιστικά κτήρια, οι οποίες κατέγραψαν αύξηση 8,5%. Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν οι άδειες για κατασκευές δρόμων, με μείωση 56,9%, καθώς και οι άδειες για μη οικιστικά κτήρια, οι οποίες υποχώρησαν κατά 41,7%.

Σε ό,τι αφορά τον Αύγουστο 2025, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν ανήλθε σε 647. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €252,8 εκατ., ενώ το συνολικό εμβαδόν διαμορφώθηκε στις 213,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με βάση τις άδειες του μήνα, προβλέπεται η ανέγερση 1.147 οικιστικών μονάδων.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ). Παράλληλα, οι διαδικασίες αδειοδότησης πραγματοποιούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος», το οποίο εφαρμόζεται πανγκυπρίως.