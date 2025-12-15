Υπογράφηκε σήμερα σύμβαση για την εκτέλεση του έργου βελτίωσης τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, στις περιοχές των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας (Κονιά).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία Panath Construction Ltd, με τη σύμβαση να υπογράφεται εκ μέρους της εταιρείας από τον Διευθυντή της, Σωκράτη Θεμιστοκλέους.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €1.474.340,60 πλέον Φ.Π.Α., ενώ η διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Το έργο προωθείται και συγχρηματοδοτείται, προστίθεται στην ανακοίνωση, από τους Δήμους Πάφου και Ιεροκηπίας, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των δύο τοπικών αρχών για την αναβάθμιση ενός σημαντικού οδικού άξονα που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής λειτουργίας της λεωφόρου, καθώς και στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής, σημειώνεται.

ΚΥΠΕ