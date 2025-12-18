Κάτι περισσότερο από θετικά ήταν τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία σε σχέση με τις αφίξεις Νοεμβρίου. Οι επαγγελματίες της αγοράς, ανέμεναν ότι τα νούμερα Νοεμβρίου θα ήταν καλύτερα από τα αντίστοιχα περσινά, ωστόσο, οι τελικοί αριθμοί φαίνεται ότι ξεπερνούν τις προσδοκίες.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Στατιστική, οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο 2025 ανήλθαν σε 234.580 σε σύγκριση με 179.941 τον Νοέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 30,4%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.377.114 σε σύγκριση με 3.907.137 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,0%.

Αυτό που προκύπτει ως ένα πρώτο συμπέρασμα από τα πιο πάνω στοιχεία, είναι πως η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου αποτελεί πλέον γεγονός. Μπορεί να είναι ένα μικρό πρώτο βήμα, ωστόσο κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αυτό αποτελούσε στόχο αρκετών χρόνων. Πλέον, καλούνται οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο, κυβέρνηση και ιδιωτικός τομέας, να χτίσουν πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα, ώστε να πλησιάσουμε τον υπέρτατο στόχο του ολόχρονου τουρισμού. Πέραν του προφανούς οφέλους, με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κα επομένως η κυβέρνηση θα καταβάλλει μικρότερα ποσά ως ανεργιακό επίδομα.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερα έσοδα και συναφώς, η κυβέρνηση θα μπορεί να εισπράττει περισσότερους φόρους. Πρόκειται δηλαδή για μία κατάσταση win – win για όλες τις πλευρές.

Συναφώς, το σημείο που θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα, είναι ότι για πρώτη φορά ξεπεράσαμε ως χώρα και ως προορισμός τις 200.000 αφίξεις τον μήνα Νοέμβριο, γεγονός που επίσης καταδεικνύει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και με αριθμούς. Σε δήλωση του στον «Φ» ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής χαιρέτισε το πιο πάνω γεγονός, καθώς επίσης και το ότι μετά από 28 χρόνια έσπασε επιτέλους το ρεκόρ αφίξεων από την Γερμανική αγορά.

Αναλυτικότερα, σε σχέση με το πρώτο σημείο, ο κ. Κουμής εξέφρασε την εκτίμηση ότι «μπορούμε να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα τον συγκεκριμένο μήνα, εάν αποφασίσουμε να διατηρήσουμε τους προορισμούς σε λειτουργία, και αυτό επαφίεται πλέον στον ιδιωτικό τομέα, που θα πρέπει να λάβει συνειδητές αποφάσεις, καθώς θεωρώ ότι ως κυβέρνηση κάναμε ήδη αρκετά με σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου».

Ερωτηθείς ο υφυπουργός Τουρισμού για το λόγο που αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη Γερμανική αγορά, επικαλέστηκε και παλαιότερες δηλώσεις του στον «Φ», σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η Γερμανική αγορά, δεν είναι τυχαία. Αποτελεί την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, ασχέτως εάν τα τελευταία χρόνια παρουσίασε σημάδια ύφεσης. Σε σχέση με τον εξερχόμενο τουρισμό, παραμένει σταθερά στις κορυφαίες τρεις αγορές του πλανήτη. Ως Υφυπουργείο Τουρισμού, πάντοτε επιθυμούσαμε και λόγω μεγέθους, αλλά και λόγω προφίλ να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Με όρους Χρηματιστηρίου, θα αναφέρω ότι είναι σημαντικό ότι έσπασε μετά από 28 χρόνια το «ψυχολογικό φράγμα» των 200.000 επισκεπτών που αποτελούσε και την καλύτερη επίδοση από το 1997. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα το επόμενο έτος», επισήμανε ο κ. Κουμής.

Ενδεικτικά, τα στοιχεία της Στατιστικής, κατέδειξαν ότι οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Νοέμβριο 2025, αφού αποτέλεσαν το 22,7% (53.267) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία το 13,2% (30.983), οι αφίξεις από το Ισραήλ 11,4% (26.816), οι αφίξεις από τη Γερμανία 10,4% (24.361) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 6,0% (13.965).