Οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο 2025 ανήλθαν σε 234.580, σε σύγκριση με 179.941 τον Νοέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 30,4%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Νοέμβριο 2025, αφού αποτέλεσαν το 22,7% (53.267) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία το 13,2% (30.983), οι αφίξεις από το Ισραήλ 11,4% (26.816), οι αφίξεις από τη Γερμανία 10,4% (24.361) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 6% (13.965)

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο σκοπός ταξιδιού τον Νοέμβριο 2025 ήταν για ποσοστό 72% των τουριστών οι διακοπές, για 13,1% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 14,4% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Νοέμβριο 2024, ποσοστό 64,5% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 17,2% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 18,1% για επαγγελματικούς λόγους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.377.114 σε σύγκριση με 3.907.137 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 12%.

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Νοέμβριο 2025 ανήλθαν στις 137.210 σε σύγκριση με 120.248 τον Νοέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 14,1%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Νοέμβριο 2025 ήταν η Ελλάδα με 30,9% (42.442), το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,7% (13.286) και η Ιταλία με 4,5% (6.114).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Νοέμβριο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 65,9%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 31,5%, οι σπουδές ποσοστό 1,3% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,3%.

ΚΥΠΕ