Κάτι περισσότερο από 237 χιλιάδες φορές ταξίδεψαν Κύπριοι στο εξωτερικό κατά το 2024 για «business», ενώ άλλα περίπου 278 χιλιάδες ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους από ξένους καταγράφηκαν στην Κύπρο για την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τόσο το 2023, όσο και το 2024 κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα, καταγράφοντας αύξηση στα επαγγελματικά ταξίδια σε σχέση με άλλες χρονιές, ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε πως τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας υπήρχε μεγάλη μείωση γενικότερα στα ταξίδια, κάτι που όπως είναι λογικό επηρέασε και αυτά που αφορούν επαγγελματικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα, κατά το 2024, από το γενικότερο σύνολο των 3.366.862 ταξιδιών κατοίκων Κύπρου καταγράφηκαν 262.666 που αφορούσαν επαγγελματικούς λόγους. Τα 237.874 ήταν προς το εξωτερικό, ενώ τα 24.792 αφορούσαν μετακινήσεις εντός του νησιού.

Επίσης, στην Κύπρο καταγράφονται αυξημένοι αριθμοί σε ότι αφορά τα ταξίδια ξένων προς την Κύπρο για επαγγελματικούς σκοπούς. Ειδικότερα, από τα 4.040.200 που καταγράφηκαν στα κυπριακά αεροδρόμια, τα 278.878 αφορούσαν ταξίδια για επαγγελματικούς σκοπούς.

Πρώτη η Ελλάδα

Αναλύοντας περαιτέρω τα στοιχεία, διαφαίνεται πως τα περισσότερα επαγγελματικά ταξίδια προς την Κύπρο προέρχονται από την Ελλάδα, ενώ στις πρώτη θέση γενικότερα βρίσκονται οι χώρες της Ευρώπης, με τα 217 από τα συνολικά 278 χιλιάδες ταξίδια να αφορούν κατοίκους αυτών των χωρών.

Ειδικότερα, με βάση τη Στατιστική Υπηρεσία και τον αριθμό ταξιδιών προς την Κύπρο για επαγγελματικούς λόγους, η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη θέση, με 59.135 επαγγελματικά ταξίδια, διατηρώντας με διαφορά την πρωτοκαθεδρία στις επιχειρηματικές αφίξεις.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 33.430 ταξίδια, επιβεβαιώνοντας την οικονομική και επιχειρηματική σχέση με την Κύπρο. Τρίτο κατατάσσεται το Ισραήλ, με 27.729 επαγγελματικές μετακινήσεις, γεγονός που αντανακλά την ενισχυμένη συνεργασία των τελευταίων ετών και των προσπαθειών που έγιναν σε διάφορους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γερμανία, με 16.482 ταξίδια, και η Πολωνία, με 13.964, καταγράφοντας αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα προς την Κύπρο. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Γαλλία με 8.459 επαγγελματικές αφίξεις, ενώ ακολουθεί η Ιταλία, η οποία καταγράφει 7.646 ταξίδια.

Στις επόμενες θέσεις κατατάσσονται η Ρουμανία με 5.571 επαγγελματικά ταξίδια και η Βουλγαρία με 4.798, ενώ σημαντική παρουσία εμφανίζει και ο Λίβανος, με 4.771 ταξίδια. Ακολουθεί η Ελβετία, συμπεριλαμβανομένου του Λίχτενσταϊν, με 4.524 επαγγελματικές αφίξεις.

Τη δεκαπεντάδα συμπληρώνουν η Ολλανδία με 4.277 ταξίδια, η Σουηδία με 4.200, η Ισπανία με 4.116 και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία καταγράφουν 4.114 επαγγελματικές μετακινήσεις προς την Κύπρο.

Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024 οι επαγγελματικές αφίξεις στην Κύπρο προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Ευρώπη, με αξιοσημείωτα όμως νούμερα και των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με τη στρατηγική της κυβέρνησης για ανάδειξη της Κύπρου για περιφερειακό και επενδυτικό κόμβο να φαίνεται πως ξεκίνησε να φέρνει αποτελέσματα, αφού για παράδειγμα τα νούμερα από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Λίβανο και ΗΠΑ δείχνουν μια καλή τάση, με εξαίρεση τον Λίβανο λόγω και των διαφόρων γεωπολιτικών εξελίξεων. Υπενθυμίζεται πως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγράφηκαν για το 2024 περισσότερα από 4.100 ταξίδια σε σχέση με 2.782 το 2023, από τις ΗΠΑ 6.565 σε σχέση με 4.441 το 2023 και από τον Λίβανο 4.771 σε σχέση με 6.035 το 2023.