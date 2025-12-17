Με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα σε σχέση με τις τουριστικές αφίξεις για τον Νοέμβριο, τα οποία θα ανακοινωθούν σήμερα. Οι εκτιμήσεις των επαγγελματιών της αγοράς ήταν πως τα αποτελέσματα αυτά θα ήταν ιδιαίτερα θετικά, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα περσινά.

Γιατί όμως είναι σημαντικά τα αποτελέσματα Νοεμβρίου; Πρώτο, διότι σε περίπτωση που επαληθευτούν οι προβλέψεις και τα αποτελέσματα είναι όντως θετικά, τότε θα σημαίνει ότι η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν φέρνει αποτελέσματα. Οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο προκύπτει από το γεγονός ότι αρκετά ξενοδοχεία έχουν παραμείνει ανοικτά περισσότερο από κάθε άλλη φορά και ότι οι τουριστικοί πράκτορες είχαν στα πακέτα τους τη χώρα μας μέχρι τον τελευταίο μήνα του φθινοπώρου. Δεύτερο, με τα αποτελέσματα Νοεμβρίου ενδεχομένως να κλειδώσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ένα νέο ρεκόρ αφίξεων. Αναμενόμενο μεν, ωστόσο θα δώσει ένα ακόμη ηχηρό μήνυμα, όσον αφορά στην άνοδο του κυπριακού τουρισμού και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος μας.

Υπενθυμίζεται ότι οι αφίξεις τουριστών κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, ανήλθαν σε 4.142.534 σε σύγκριση με 3.727.196 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 11,1%. Οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο του 2024, είχαν ανέλθει σε 179.941 σε σύγκριση με 159.605 τον Νοέμβριο 2023, καταγράφοντας αύξηση 12,7%. Για την περίοδο δε Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024, οι αφίξεις τουριστών είχαν ανέλθει σε 3.907.137, σε σύγκριση με 3.722.022 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 5,0%.

Σε εξίσου καλά επίπεδα κινούνται τα έσοδα από τον τουρισμό, σημείο ακόμη πιο σημαντικό σε σχέση με τις αφίξεις. Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε €499,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€454,1 εκ.). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.972,8 εκ. σε σύγκριση με €2.575,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας αισθητή αύξηση της τάξης του 15,4%.

Όσον αφορά στον τελευταίο μήνα του χρόνου, αλλά και τους δυο πρώτους μήνες της νέας χρονιάς, δηλαδή τους κατεξοχήν χειμερινούς μήνες, η εμπειρία δείχνει ότι καταγράφεται μια σχετική κάμψη στα νούμερα. Πρόκειται για τους μήνες κατά τους οποίους η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων είναι κλειστά. Είναι άλλωστε γνωστό ότι εκείνη την περίοδο, οι ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμούς για να βιώσουν το χειμερινό σκηνικό με χιονισμένα τοπία, κάτι που η χώρα μας δεν διαθέτει. Ωστόσο, για το σύνολο του 2026, οι ενδείξεις είναι αρκετά θετικές, σύμφωνα και με τα μηνύματα που έλαβαν οι αρμόδιοι φορείς του κυπριακού τουρισμού στα πλαίσια των επαφών τους στο εξωτερικό. Συν αυτών, η κυπριακή προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αριθμός ξενοδοχείων έχουν ήδη αποφασίσει ότι θα λειτουργήσουν νωρίτερα από το καθιερωμένο και θα κλείσουν αργότερα, δημιουργούν ακόμη ευνοϊκότερες συνθήκες. Όλα αυτά βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι στο Υφυπουργείο Τουρισμού κινούνται σε δύο επίπεδα, με στόχο στο άμεσο μέλλον, να έρθουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Ειδικότερα, οι στοχεύσεις αφορούν τόσο (α) στο άνοιγμα νέων αγορών, όσο και (β) στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού που θα προσελκύσουν ακόμα περισσότερους επισκέπτες. Σε σχέση με το δεύτερο, ενέργειες γίνονται για τον καταδυτικό τουρισμό, τον τουρισμό γαστρονομίας, αλλά και τον τουρισμό υγείας, ενώ στο κομμάτι του ανοίγματος νέων αγορών, έχουν ήδη φανεί οι προθέσεις για στόχευση στη Σαουδική Αραβία.