Δυναμικά μπαίνει στην τελική ευθεία η χρονιά για τον τουριστικό κλάδο, προδιαγράφοντας ένα ακόμα ρεκόρ, σε συνέχεια του περσινού. Αφίξεις και έσοδα έφτασαν σε νέα επίπεδα, αποδεικνύοντας και με αριθμούς την πετυχημένη χρονιά που έχουμε διανύσει. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις είναι θετικές και για την επόμενη χρονιά, δεδομένων των μηνυμάτων που φτάνουν από το εξωτερικό.

Ένα βήμα πριν από το τέλος της χρονιάς, ο ΠΑΣΥΞΕ ανακοίνωσε χθες τα γιορτινά πακέτα που προσφέρουν τα ξενοδοχεία μέλη του κατά τις τελευταίες μέρες του χρόνου, δίνοντας τονωτική ένεση στα τουριστικά καταλύματα την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σημαντική τόνωση στα ορεινά δίνουν και τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά, θεσμός ο οποίος φαίνεται ότι έχει αγκαλιαστεί από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, κυρίως τα Σαββατοκύριακα.

Θετικό ήταν εξάλλου και το μήνυμα που έστειλε προ ημερών ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ACTTA, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι η τριετία 2023-2025, μπορεί να χαρακτηριστεί ως «η απόλυτη περίοδος ανάκαμψης του κυπριακού τουρισμού.

Πακέτα ΠΑΣΥΞΕ

Χθες ο ΠΑΣΥΞΕ ανακοίνωσε τα ειδικά πακέτα που θα προσφέρουν τα μέλη του κατά την περίοδο των γιορτών. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τα ξενοδοχεία–μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) υποδέχονται τη φετινή εορταστική περίοδο με ειδικά διαμορφωμένα εορταστικά πακέτα, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες σε ορεινούς και παραθαλάσσιους προορισμούς σε όλη την Κύπρο. Ο Σύνδεσμος καλεί το κοινό να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΞΕ για να επιλέξει το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες του και να προχωρήσει σε απευθείας κράτηση στις συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης εντός της Κύπρου κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Τόνωση από τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά

Την ίδια ώρα, τονωτική ένεση στα ορεινά θέρετρα δίνουν τα χριστουγεννιάτικα χωριά, θεσμός ο οποίος φαίνεται να έχει αγκαλιαστεί από το κοινό. Κυρίως τα Σαββατοκύριακα, μεγάλος αριθμός επισκεπτών εκδράμει στα ορεινά, είτε για να περάσει ευχάριστα τη μέρα του ή ακόμα και για να διανυκτερεύσει. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές επενδύσεις στις ορεινές περιοχές, δίνοντας νέα πνοή στις για χρόνια υποβαθμισμένες περιοχές.

Ενδεικτικά, μιλώντας χθες στο Σίγμα, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Λειτουργός της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους σημείωσε ότι τα ορεινά ζουν το δικό τους καλοκαίρι αυτή την περίοδο, καθώς καταγράφεται αυξημένη προσέλευση του κόσμου στα Χριστουγεννιάτικα Χωριά, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οικονομικά και οι ορεινές περιοχές.

Ο θεσμός, πρόσθεσε, σημειώνει τεράστια επιτυχία, με πολλαπλά οφέλη για τις ορεινές κοινότητες. Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, η αυξημένη κινητικότητα οφείλεται κυρίως στην εποχικότητα. Κατά τη χειμερινή περίοδο τα χωριά δεν αποτελούν δημοφιλή προορισμό — με εξαίρεση τις μέρες που πέφτει χιόνι. Με την καθιέρωση όμως των Χριστουγεννιάτικων Χωριών, η εικόνα άλλαξε πλήρως. Τα σαββατοκύριακα πολλοί επισκέπτες πηγαίνουν είτε για μονοήμερη εκδρομή είτε για διανυκτέρευση.