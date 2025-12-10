Ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής ανέφερε ότι η Κυβέρνηση δεν επενδύει μόνο στις αριθμητικές επιδόσεις του τουρισμού, αλλά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προορισμού Κύπρος, σημειώνοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ευθύνη να σχεδιάσουν από κοινού τον τουρισμό της επόμενης δεκαετίας, καθώς ο κλάδος εισέρχεται σε νέο κύκλο. Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη Γενική Συνέλευση του ACTTA στη Λευκωσία.

Ο κ. Κουμής είπε ότι ο κυπριακός τουρισμός κλείνει άλλη μία επιτυχημένη χρονιά, την ώρα που προκύπτουν σημαντικές προκλήσεις ενόψει του 2026, με κυριότερη την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η τριετία 2023-2025 αποτέλεσε, όπως ανέφερε, «την απόλυτη περίοδο ανάκαμψης» για τον κλάδο, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά του μετά την πανδημία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κύπρος κατέγραψε πανευρωπαϊκές διακρίσεις, καθώς βρίσκεται πρώτη στη βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης σύμφωνα με το Aviation Council και δεύτερη στη σύγκριση 2025/2019. Είναι επίσης η χώρα με την υψηλότερη μεταβολή στον δείκτη εσόδων από τον τουρισμό στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν αύξηση 14,5% στις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα, έναντι 2,7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. «Ο τουρισμός όχι μόνο ανακάμπτει, αλλά ξεπερνά κάθε προηγούμενο σε ποσοτικούς στόχους», ανέφερε.

ACTTA: Ρεκόρ αφίξεων – στόχος ο ολόχρονος τουρισμός

Ο Πρόεδρος του ACTTA Χάρης Παπαχαραλάμπους σημείωσε ότι, παρά τα ιστορικά ρεκόρ του 2024 με πάνω από 4 εκατ. αφίξεις και έσοδα άνω των €3,2 δισ., «μπορούμε και καλύτερα». Η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ ξεπέρασε το 13%.

Τόνισε ότι η επιτυχία πρέπει να κρίνεται με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της βιομηχανίας και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής αναβάθμισης, της ικανοποίησης των τουριστών και της προσαρμογής στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον χειμερινό τουρισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «κλειδί για την ευημερία του κλάδου». Αν οι πέντε χειμερινοί μήνες έφθαναν το 50% των αφίξεων του καλύτερου μήνα, η Κύπρος θα είχε 650.000 επιπλέον αφίξεις και περίπου €0,5 δισ. επιπλέον έσοδα, δηλαδή +1,6% του ΑΕΠ, χωρίς επιπρόσθετες υποδομές.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους ανέφερε ότι ο ACTTA συνεργάζεται στενά με το Υφυπουργείο Τουρισμού και έχει εισηγηθεί τη δημιουργία μικρών, ευέλικτων επιτροπών για προώθηση λύσεων στις κυριότερες αδυναμίες του κλάδου. Παράλληλα, προωθεί προτάσεις για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στις μεταφορές και στους ξεναγούς, επισημαίνοντας ότι οι υφιστάμενες νομοθεσίες δημιουργούν στρεβλώσεις και αυξάνουν το κόστος.

Εξερχόμενος τουρισμός: Προκλήσεις από τεχνολογία και παρανομία

Ο Πρόεδρος του ACTTA ανέφερε ότι, παρότι τα ταξίδια των Κυπρίων το 2025 έφτασαν στο 1,75 εκατ., με το 35% να αφορά την Ελλάδα, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Τόνισε τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και την αύξηση της παρανομίας στον εξερχόμενο τουρισμό, υπογραμμίζοντας ότι η πάταξή της είναι «δύσκολη». Ο ACTTA θα υποβάλει προτάσεις για διαμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας και έχει ήδη λάβει μέτρα για ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος συνεχίζει να διεκδικεί εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα οργανωμένα ταξίδια, ώστε οι καταναλωτές να είναι πλήρως προστατευμένοι, χωρίς να επιβαρύνονται με αχρείαστα κόστη οι διοργανωτές.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής και ο ΓΓ του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν βουλευτές, κρατικοί αξιωματούχοι και τουριστικοί φορείς. Χορηγός ήταν η ERB Asfalistiki.