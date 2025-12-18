Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,28% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία, τον μήνα Νοέμβριο 2025 ο δείκτης ανήλθε στις 118,63 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,34% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,16%.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (3,65%), στα προϊόντα ορυκτών (3,01%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,44%), ενώ μειώσεις παρατηρήθηκαν στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (-1,61%) και στα μεταλλικά προϊόντα (-0,99%).

ΚΥΠΕ