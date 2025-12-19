Η ΣΕΚ χαιρετίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος, σημειώνοντας ότι, παρότι δεν είναι συνολική και «πράσινη», περιλαμβάνει θετικά στοιχεία για τους εργαζόμενους, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Η συντεχνία αναφέρει ότι στη μεταρρύθμιση έχουν ληφθεί υπόψη και ενσωματωθεί βασικές θέσεις που κατέθεσε, τόσο μέσω υπομνημάτων που κατατέθηκαν στο ΚΟΕ, στη ΣΟΕ, στον υπουργό Οικονομικών και στον Έφορο Φορολογίας, όσο και κατά την κατ’ άρθρο συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών.

Μεταξύ των σημείων που αξιολογεί θετικά, η ΣΕΚ αναδεικνύει τη βελτίωση στο ύψος του αφορολόγητου ποσού, καθώς και στις φορολογικές εκπτώσεις για τέκνο και για στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, επίσης, στις ρυθμίσεις που ενισχύουν τη στήριξη πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών.

Παράλληλα, η ΣΕΚ σημειώνει ότι έγινε αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων, με τρόπο που να στηρίζει περισσότερο τη μεσαία εισοδηματική τάξη. Ως «σημαντική βελτίωση», η συντεχνία καταγράφει και τη διεύρυνση του μη φορολογητέου ποσού στα σχέδια εθελούσιας εξόδου εργαζομένων, όπως, σύμφωνα με την ίδια, είχε συζητηθεί με τον υπουργό Οικονομικών και τον Έφορο Φορολογίας σε συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία της.

Επιπρόσθετα, η ΣΕΚ χαιρετίζει το γεγονός ότι όλα τα κόμματα έχουν αποδεχθεί τη διατήρηση της μη φορολόγησης των Ταμείων Προνοίας, ώστε να συνεχίσουν να υπηρετούν τον ρόλο τους ως δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρει, μέσα από τις συγκεκριμένες βελτιώσεις διασφαλίζονται σε μεγάλο βαθμό η κοινωνική διάσταση της μεταρρύθμισης και η δημοσιονομική επάρκεια, η ΣΕΚ καλεί τα κοινοβουλευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν τη νομοθεσία, ώστε να τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026.

Την ίδια ώρα, η συντεχνία καλεί την κυβέρνηση να σχεδιάσει στοχευμένη επιδοματική πολιτική για εργαζόμενους με χαμηλά εισοδήματα που δεν επωφελούνται από τη φορολογική μεταρρύθμιση, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και για τις πιο ευάλωτες ομάδες.