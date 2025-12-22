Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας, τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται, βασικός στόχος των ελέγχων είναι η διασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και η ορθή και πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της προβλεπόμενης σήμανσης.

Έλεγχοι σε νωπά οπωροκηπευτικά

Το Τμήμα Γεωργίας έχει ήδη προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους σε σημεία λιανικής και χονδρικής πώλησης νωπών οπωροκηπευτικών. Οι έλεγχοι είναι καθολικοί για προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, ενώ για προϊόντα προερχόμενα από χώρες της ΕΕ διενεργούνται δειγματοληπτικά.

Παράλληλα, εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυστηρό πρόγραμμα ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, το οποίο ενισχύεται σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης, όπως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα.

Έμφαση στη σήμανση και την προέλευση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον έλεγχο της ενημερωτικής σήμανσης και της χώρας προέλευσης, καθώς η αναγραφή της χώρας καταγωγής των γεωργικών προϊόντων στη λιανική αγορά είναι υποχρεωτική. Ελέγχεται επίσης η ποικιλία και η ποιοτική κατηγορία συγκεκριμένων προϊόντων, όπου αυτό απαιτείται.

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι έλεγχοι για υπολείμματα γεωργικών σκευασμάτων, με δειγματοληψίες και αναλύσεις για τον εντοπισμό επικίνδυνων ουσιών.

Ενισχυμένοι κτηνιατρικοί έλεγχοι

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αυξάνουν τη συχνότητα και τον αριθμό των ελέγχων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης κρέατος και τροφίμων ζωικής προέλευσης, πέραν των ελέγχων ρουτίνας. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε κρεοπωλεία, εργαστήρια κοπής και σφαγεία ερυθρού και λευκού κρέατος.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν απρόσκοπτα τα συστήματα ασφάλειας τροφίμων, ώστε να διατίθενται στην αγορά υγειονομικά και κτηνιατρικά ασφαλή προϊόντα κατά την εορταστική περίοδο.

Συστάσεις προς καταναλωτές

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες καλούν τους καταναλωτές να οργανώνουν έγκαιρα τις αγορές τους, αποφεύγοντας τη σπατάλη τροφίμων, και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα συσκευασμένα προϊόντα, διαβάζοντας προσεκτικά την ετικέτα ως προς:

τον τρόπο συντήρησης (ψύξη, κατάψυξη, εκτός ψυγείου),

(ψύξη, κατάψυξη, εκτός ψυγείου), την καταγωγή του κρέατος ,

, την ημερομηνία ανάλωσης ,

, τα διατροφικά χαρακτηριστικά.

Για τα σφάγια, επισημαίνεται ότι πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά την οβάλ σφραγίδα καταλληλότητας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με τον κωδικό αριθμό του σφαγείου.

Τέλος, κατά την προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, συνιστάται η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής, η αποφυγή χρήσης του ίδιου εξοπλισμού για ωμά και μαγειρεμένα τρόφιμα, η σωστή θερμοκρασία συντήρησης και το επαρκές ψήσιμο.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ελέγχων, αύριο 23 Δεκεμβρίου, η Μαρία Παναγιώτου θα πραγματοποιήσει καθιερωμένη περιοδεία σε υπεραγορές, η οποία φέτος θα γίνει στην επαρχία Αμμοχώστου, καταλήγει η ανακοίνωση.