Μέχρι και τις τρεις και τέσσερις το πρωί (αναλόγως ημέρας) θα μπορούν να παραμείνουν ανοικτά τα κέντρα διασκέδασης και αναψυχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, μετά την τελευταία απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αναμένεται να δώσει ανάσα τόσο στους επιχειρηματίες του κλάδου όσο και στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε δεκτό το αίτημα των ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής και αποφάσισε την παράταση κατά μία ώρα του ωραρίου λειτουργίας καφετεριών, εστιατορίων και μουσικοχορευτικών κέντρων, αποκλειστικά για την περίοδο των εορτών.

Ειδικότερα, από τις 20 του μήνα μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2026, τα κέντρα αναψυχής μπορούν νόμιμα να παραμένουν ανοικτά μέχρι τις 3 π.μ. τις καθημερινές και μέχρι τις 4 π.μ. τις υπόλοιπες ημέρες, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά μία επιπλέον ώρα λειτουργίας.

Έτσι, κάθε Κυριακή και από Δευτέρα έως Πέμπτη τα κέντρα θα μπορούν να λειτουργούν μέχρι τις 3 π.μ., αντί μέχρι τις 2 π.μ. που προβλέπεται κανονικά, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα παραμένουν ανοικτά μέχρι τις 4 π.μ., αντί μέχρι τις 3 π.μ.

Όπως διευκρινίζεται, η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ισχύει μόνο για την εορταστική περίοδο και μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, τα κέντρα αναψυχής θα επιστρέψουν στο συνηθισμένο ωράριο λειτουργίας τους, όπως αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το αίτημα των ιδιοκτητών των κέντρων αναψυχής βασίστηκε στο γεγονός ότι τόσο η παραμονή των Χριστουγέννων όσο και η παραμονή της Πρωτοχρονιάς φέτος συμπίπτουν με καθημερινές ημέρες. Όπως ανέφεραν, ο περιορισμός του ωραρίου δημιουργούσε αβεβαιότητα σε πελάτες που επιθυμούσαν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου και τα Χριστούγεννα σε κάποιο μουσικοχορευτικό κέντρο, επηρεάζοντας αρνητικά τον προγραμματισμό τους.

«Είμαστε έτοιμοι»

Ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), Φάνος Λεβέντης, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε ότι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις για την εορταστική περίοδο κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Όπως σημείωσε, η παράταση του ωραρίου αναμένεται να διευκολύνει τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους πελάτες που επιλέγουν να διασκεδάσουν εκτός σπιτιού.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, ο κ. Λεβέντης ανέφερε ότι τα κέντρα αναψυχής προσφέρουν διάφορα πακέτα για την εορταστική περίοδο, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να διασκεδάσουν, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

Όπως είπε, υπάρχουν επιλογές για όλα τα βαλάντια, με ορισμένους επιχειρηματίες να έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις μέσω ειδικών πακέτων, ενώ άλλοι επέλεξαν να διατηρήσουν τα υφιστάμενα μενού και τις τιμές που ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στους καταναλωτές.

Για τα θέματα προσωπικού, ο κ. Λεβέντης ανέφερε ότι, τη δεδομένη στιγμή, τα κέντρα αναψυχής έχουν ενισχυθεί με εργαζομένους και λόγω του γεγονότος ότι πολλά παραλιακά καταστήματα έχουν κλείσει εξαιτίας της χειμερινής περιόδου.

Όπως σημείωσε, οι ιδιοκτήτες των κέντρων είναι έτοιμοι να προσφέρουν τόσο ποιότητα όσο και πολύ καλή εξυπηρέτηση στους πελάτες τους.