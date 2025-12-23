Στην εκλογή των αξιωματούχων και στη συγκρότηση των εκτελεστικών οργάνων της ΠΕΟ προχώρησε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το οποίο αναδείχθηκε από το 29ο Παγκύπριο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας.

Όπως αναφέρεται, το νέο Γενικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη του συνεδρία στις 5 Δεκεμβρίου, προχώρησε στην επανεκλογή της Σωτηρούλας Χαραλάμπους στη θέση της Γενικής Γραμματέως της ΠΕΟ.

Κατά τη χθεσινή συνεδρία, το Γενικό Συμβούλιο εξέλεξε:

τον Χρίστο Τομπάζο ως Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα ,

ως , τον Πιερή Πιερή ως Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα ,

ως , τη Χρύσω Λουκαρή ως Γενική Ταμία ,

ως , και τη Μαρίνα Κούκου – Σταυρινού ως Εκτελεστική Γραμματέα.

Σύνθεση Εκτελεστικού Γραφείου

Το Γενικό Συμβούλιο προχώρησε επίσης στην εκλογή του Εκτελεστικού Γραφείου, το οποίο αποτελείται από έξι μέλη:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους ,

, Χρίστος Τομπάζος ,

, Πιερής Πιερή ,

, Μαρίνα Κούκου Σταυρινού ,

, Νίκος Γρηγορίου ,

, Σταύρος Ανδρέου.

Εκτελεστικό Συμβούλιο 18 μελών

Παράλληλα, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, το οποίο θα απαρτίζεται από 18 μέλη. Σε αυτό συμμετέχουν οι: