Στην εκλογή των αξιωματούχων και στη συγκρότηση των εκτελεστικών οργάνων της ΠΕΟ προχώρησε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το οποίο αναδείχθηκε από το 29ο Παγκύπριο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας.

Όπως αναφέρεται, το νέο Γενικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη του συνεδρία στις 5 Δεκεμβρίου, προχώρησε στην επανεκλογή της Σωτηρούλας Χαραλάμπους στη θέση της Γενικής Γραμματέως της ΠΕΟ.

Κατά τη χθεσινή συνεδρία, το Γενικό Συμβούλιο εξέλεξε:

  • τον Χρίστο Τομπάζο ως Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα,
  • τον Πιερή Πιερή ως Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα,
  • τη Χρύσω Λουκαρή ως Γενική Ταμία,
  • και τη Μαρίνα Κούκου – Σταυρινού ως Εκτελεστική Γραμματέα.

Σύνθεση Εκτελεστικού Γραφείου

Το Γενικό Συμβούλιο προχώρησε επίσης στην εκλογή του Εκτελεστικού Γραφείου, το οποίο αποτελείται από έξι μέλη:

  • Σωτηρούλα Χαραλάμπους,
  • Χρίστος Τομπάζος,
  • Πιερής Πιερή,
  • Μαρίνα Κούκου Σταυρινού,
  • Νίκος Γρηγορίου,
  • Σταύρος Ανδρέου.

Εκτελεστικό Συμβούλιο 18 μελών

Παράλληλα, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, το οποίο θα απαρτίζεται από 18 μέλη. Σε αυτό συμμετέχουν οι:

  • Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ΓΓ ΠΕΟ
  • Χρίστος Τομπάζος, Αν. ΓΓ ΠΕΟ
  • Πιερής Πιερή, ΚΟΓ ΠΕΟ
  • Μαρίνα Κούκου Σταυρινού, ΕΓ ΠΕΟ
  • Χρύσω Λουκαρή, ΓΤ ΠΕΟ
  • Νίκος Γρηγορίου, ΓΓ ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ
  • Μιχάλης Παπανικολάου, ΓΓ Οικοδόμων ΠΕΟ
  • Σταύρος Ανδρέου, ΓΓ ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ
  • Νεόφυτος Τιμινής, ΓΓ ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ
  • Ανδρέας Κουννής, ΓΓ ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ
  • Νάτια Κυρίτση, ΓΓ ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ
  • Πάνος Παναγιώτου, ΓΓ ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ
  • Ευτύχιος Παπαμιχαήλ, ΓΓ ΕΚΥΣΥ και ΕΓ ΠΕΟ Λευκωσίας
  • Μαρία Συγγέρη, ΕΓ ΠΕΟ Λεμεσού
  • Αντώνης Σιαθάς, ΕΓ ΠΕΟ Λάρνακας
  • Πανίκος Ιεράρχης, ΕΓ ΠΕΟ Αμμοχώστου
  • Νίκος Σαββίδης, ΕΓ ΠΕΟ Πάφου
  • Παύλος Καλοσυνάτος, Διευθυντής ΙΝΕΚ ΠΕΟ