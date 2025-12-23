Στην εκλογή των αξιωματούχων και στη συγκρότηση των εκτελεστικών οργάνων της ΠΕΟ προχώρησε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το οποίο αναδείχθηκε από το 29ο Παγκύπριο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας.
Όπως αναφέρεται, το νέο Γενικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη του συνεδρία στις 5 Δεκεμβρίου, προχώρησε στην επανεκλογή της Σωτηρούλας Χαραλάμπους στη θέση της Γενικής Γραμματέως της ΠΕΟ.
Κατά τη χθεσινή συνεδρία, το Γενικό Συμβούλιο εξέλεξε:
- τον Χρίστο Τομπάζο ως Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα,
- τον Πιερή Πιερή ως Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα,
- τη Χρύσω Λουκαρή ως Γενική Ταμία,
- και τη Μαρίνα Κούκου – Σταυρινού ως Εκτελεστική Γραμματέα.
Σύνθεση Εκτελεστικού Γραφείου
Το Γενικό Συμβούλιο προχώρησε επίσης στην εκλογή του Εκτελεστικού Γραφείου, το οποίο αποτελείται από έξι μέλη:
- Σωτηρούλα Χαραλάμπους,
- Χρίστος Τομπάζος,
- Πιερής Πιερή,
- Μαρίνα Κούκου Σταυρινού,
- Νίκος Γρηγορίου,
- Σταύρος Ανδρέου.
Εκτελεστικό Συμβούλιο 18 μελών
Παράλληλα, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, το οποίο θα απαρτίζεται από 18 μέλη. Σε αυτό συμμετέχουν οι:
- Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ΓΓ ΠΕΟ
- Χρίστος Τομπάζος, Αν. ΓΓ ΠΕΟ
- Πιερής Πιερή, ΚΟΓ ΠΕΟ
- Μαρίνα Κούκου Σταυρινού, ΕΓ ΠΕΟ
- Χρύσω Λουκαρή, ΓΤ ΠΕΟ
- Νίκος Γρηγορίου, ΓΓ ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ
- Μιχάλης Παπανικολάου, ΓΓ Οικοδόμων ΠΕΟ
- Σταύρος Ανδρέου, ΓΓ ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ
- Νεόφυτος Τιμινής, ΓΓ ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ
- Ανδρέας Κουννής, ΓΓ ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ
- Νάτια Κυρίτση, ΓΓ ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ
- Πάνος Παναγιώτου, ΓΓ ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ
- Ευτύχιος Παπαμιχαήλ, ΓΓ ΕΚΥΣΥ και ΕΓ ΠΕΟ Λευκωσίας
- Μαρία Συγγέρη, ΕΓ ΠΕΟ Λεμεσού
- Αντώνης Σιαθάς, ΕΓ ΠΕΟ Λάρνακας
- Πανίκος Ιεράρχης, ΕΓ ΠΕΟ Αμμοχώστου
- Νίκος Σαββίδης, ΕΓ ΠΕΟ Πάφου
- Παύλος Καλοσυνάτος, Διευθυντής ΙΝΕΚ ΠΕΟ