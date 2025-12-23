Νέα παρέμβαση από τον Νικόλα Παπαδόπουλο για την ηλεκτρική διασύνδεση, αυτή τη φορά για τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού.

«Οφείλουμε να καταγράψουμε την ανησυχία μας, για τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έχει πει πως θέλει «επικαιροποίηση της μελέτης» για το GSI, επειδή «έχουν διαφοροποιηθεί τα γεωπολιτικά δεδομένα», αναφέρει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Και προσθέτει: «Επιτέλους η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της για τον GSI. Μέχρι χθες ο Υπουργός Οικονομικών μας έλεγε ότι το έργο «δεν είναι βιώσιμο». Τώρα μας λέει ότι «έχουν διαφοροποιηθεί τα γεωπολιτικά δεδομένα». Ποια γεωπολιτικά δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί; Τι έχει αλλάξει; Ως ΔΗΚΟ επιμένουμε πως το GSI πρέπει να γίνει ανεξαρτήτως του αν αντιδρά η Τουρκία.

Και σε άλλο σημείο: «Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πρέπει να αφήσει τις αντιφάσεις και τις αμφιταλαντεύσεις και χωρίς καθυστέρηση να προχωρήσει με το έργο. Οι Κύπριοι καταναλωτές δικαιούνται φτηνό ρεύμα. Η Κύπρος δικαιούται να βγει από την ενεργειακή της απομόνωση. Το GSI πρέπει να γίνει».

Για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση Κύπρου – Ισραήλ και Ελλάδας, ο κ. Παπαδόπουλος τονίζει ότι «ως ΔΗΚΟ χαιρετίζουμε την προοπτική μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου. Ελπίζουμε όμως όλοι ν’ αντιλαμβάνονται πως δεν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια συνεργασία στο ενεργειακό επίπεδο, εάν δεν προχωρήσει ο GSI».