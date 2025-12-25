Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στα 1.088 ευρώ, άναψε τα λαμπάκια των κοινωνικών εταίρων, όμως όχι λόγω Χριστουγέννων.

Οι αντιδράσεις τόσο από τις συντεχνίες, όσο και από τους εργοδότες φαίνεται πως θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, δίνοντας όμως ένα μικρό διάλλειμα στον νέο Υπουργό Εργασίας, Μαρίνο Μουσιούττα, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», οι συνδικαλιστές αναμένεται πως θα έχουν συνεδρία για το όλο ζήτημα, ακόμη και πριν το τέλος του 2025, ενώ οι εργοδότες προγραμματίζουν την δική τους συνεδρία στις 14 Ιανουαρίου 2026. Ουσιαστικά, τόσο οι εργοδότες, όσο και οι συνδικαλιστές αναμένεται να αποφασίσουν τα επόμενα τους βήματα μετά τις γιορτές.

Πάντως, από τα όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ώρες μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Εργασίας η απόφαση δεν αφήνει κανένα ικανοποιημένο.

Από τη μια οι συνδικαλιστές υποστηρίζουν πως οι κυβερνητικές αποφάσεις που λήφθηκαν είναι για να επωφεληθούν οι εργοδότες αντί οι εργαζόμενοι, και από την άλλη οι εργοδότες εκφράζουν και εκείνοι την δική τους δυσαρέσκεια, λέγοντας πως το ποσοστό της αύξησης δεν ανταποκρίνεται στα μεγέθη της κυπριακής οικονομίας.

Μάλιστα, η ΟΕΒ παίρνει το όλο ζήτημα και ένα βήμα παρακάτω, προειδοποιώντας για αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία, επεξηγώντας πως η αύξηση του κατώτατου σε αυτό το ποσοστό θα έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση των τιμών, αλλά και θα προκαλέσει προβλήματα βιωσιμότητας και στις επιχειρήσεις που θα προσπαθήσουν να απορροφήσουν το επιπρόσθετο κόστος και δεν το μετακυλήσουν στους καταναλωτές.

Τα πραγματικά ποσά

Λεχθέντος τούτου, ιδιαίτερη σημασία έχει το κόστος για τους εργοδότες, αλλά και πόσα τελικά οι υπάλληλοι θα δουν στους λογαριασμούς τους. Επί της ουσίας, τα 1.088 ευρώ δεν αντανακλούν ολόκληρη την αλήθεια όσον αφορά τα έξοδα εργοδοτών, αλλά και τα πραγματικά ποσά που καταλήγουν στο σπίτι όσων αμείβονται με τον κατώτατο.

Ουσιαστικά, στον κατώτατο μισθό, όπως και σε όλους τους μισθούς, προστίθενται εισφορές του εργοδότη που είναι υποχρεωτικές από τον νόμο ύψους 15,4%.

Συγκεκριμένα, προστίθενται:

-Κοινωνικές Ασφαλίσεις: 8,8%,

-ΓΕΣΥ: 2,9%,

-Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής: 2%,

-Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού: 1,2% και

– ΑνΑΔ: 0,5%

Έτσι το κόστος εργοδότη σε 1.088 ευρώ είναι συνολικά 1.255 ευρώ τον μήνα.

Τώρα, σε περίπτωση που υπάρχουν εισφορές σε Ταμείο Πρόνοιας (δεν είναι νομικά υποχρεωτικό) είναι προσθετο ποσοστό που κυμαίνεται (σε όσους έχουν) γύρω στο 5%, άρα προστίθενται ακόμα 55 ευρώ τον μήνα.

Εν αντιθέσει, στην τσέπη του εργαζομένου καταλήγουν, μετά τις αποκοπές, λιγότερα από 1.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, από τα 1.088 ευρώ αποκόπτεται συνολικά ένα ποσοστό11,25%, (περίπου 124 ευρώ), δηλαδή, 8,8% Κοινωνικές Ασφαλίσεις και 2,65% για το ΓεΣΥ. Έτσι, ο εργαζόμενος από τα 1.088 ευρώ θα δει στον λογαριασμό του και θα πάρει ουσιαστικά στο σπίτι του περίπου 963 ευρώ καθαρά.

Αυτά τα ποσά φυσικά είναι πολύ μικρότερα εάν υπολογιστούν με βάση τον κατώτατο μισθό που ισχύει για όσους εργάζονται λιγότερο από έξι μήνες στον εργοδότη τους, με το ποσό να έχει αυξηθεί από τα €900 στα €979. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκόπτονται 112 ευρώ, με τον εργαζόμενο να παίρνει τελικά στο σπίτι του κοντά στα 867 ευρώ.