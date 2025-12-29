Την ανάγκη για μόνιμη και θεσμική λύση που θα διασφαλίζει την προστασία των χαμηλοσυνταξιούχων ζητά η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ), χαιρετίζοντας παράλληλα την πρόσφατη απόφαση του Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας να αποτρέψει επαναλαμβανόμενο πρόβλημα που, όπως αναφέρει, εμφανίστηκε τόσο πέρσι όσο και τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την ΕΚΥΣΥ, το πρόβλημα αφορούσε τον υπολογισμό των αυξήσεων των συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο εισόδημα των χαμηλοσυνταξιούχων, γεγονός που οδηγούσε σε μείωση ή ακόμη και αποκοπή της μικρής επιταγής, παρότι οι αυξήσεις αυτές παραχωρούνται βάσει της νομοθεσίας που ισχύει από το 1980.

Αυτόματη αναθεώρηση του ορίου φτώχειας

Η ΕΚΥΣΥ ζητά να συμφωνηθεί μόνιμη φόρμουλα αυτόματης ετήσιας αναθεώρησης του ορίου της φτώχειας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη:

τις αυξήσεις των συντάξεων του ΤΚΑ , συμπεριλαμβανομένης της ΑΤΑ ,

, συμπεριλαμβανομένης της , τη γενικότερη αύξηση των εισοδημάτων των εισφορέων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στόχος, όπως επισημαίνει, είναι οι συνταξιούχοι να μπορούν να διατηρούν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, χωρίς να κινδυνεύουν κάθε χρόνο με απώλειες εισοδήματος λόγω τεχνικών ή λογιστικών ρυθμίσεων.

Κριτική για αποσπασματικές παρεμβάσεις

Η Ένωση υπενθυμίζει ότι και τα προηγούμενα χρόνια χρειάστηκε άμεση και δυναμική παρέμβασή της για να αποτραπεί η άδικη αποκοπή ή μείωση της μικρής επιταγής, εξαιτίας μικρών αυξήσεων στις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όπως τονίζει, το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά κάθε χρόνο, υπογραμμίζοντας ότι «απαιτείται μόνιμη και θεσμική λύση».

Στάσιμο το όριο φτώχειας από το 2013

Παράλληλα, η ΕΚΥΣΥ ζητά άμεση αναθεώρηση του ορίου της φτώχειας, το οποίο –όπως σημειώνει– παραμένει αμετάβλητο από το 2013. Υπενθυμίζει ότι τότε το όριο μειώθηκε κατά περίπου 7% σε σχέση με το 2012, ενώ από τότε μεσολάβησαν:

η οικονομική και τραπεζική κρίση ,

, η πανδημία ,

, η παρατεταμένη ακρίβεια, που πλήττει ιδιαίτερα τους συνταξιούχους.

Απόρριψη του ισχυρισμού για κόστος €13,5 εκατ.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το κράτος θα «απορροφήσει» κόστος ύψους €13,5 εκατ., η ΕΚΥΣΥ χαρακτηρίζει τον ισχυρισμό παραπλανητικό.

Όπως αναφέρει, «δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ πρόσθετο κόστος», καθώς το κράτος απλώς δεν θα επωφεληθεί από το συγκεκριμένο ποσό. Κατά την Ένωση, δεν είναι δίκαιο ούτε κοινωνικά αποδεκτό οι χαμηλοσυνταξιούχοι να λαμβάνουν αύξηση από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αυτή να αναιρείται μέσω της μείωσης της μικρής επιταγής.