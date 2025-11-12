Η ΕΚΥΣΥ καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη απαξίωση των συνταξιούχων, οι οποίοι, όπως αναφέρει, βλέπουν καθημερινά το βιοτικό τους επίπεδο να επιδεινώνεται και το κόστος ζωής να αυξάνεται.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια συνεδριών στελεχών των Επαρχιακών Επιτροπών Λεμεσού και Πάφου, την Τρίτη, αξιολογήθηκε η κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα στους συνταξιούχους και αποφασίστηκε ο περαιτέρω συντονισμός δράσεων για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Όπως επισημαίνεται, στις συνεδρίες εξετάστηκαν εκ νέου τα σοβαρά και συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, τα οποία είχαν τεθεί και στο πρόσφατο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΚΥΣΥ. Ιδιαίτερη αγανάκτηση εκφράστηκε για την «αδικαιολόγητη αδιαφορία και αδράνεια της κυβέρνησης» και του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος, σύμφωνα με την οργάνωση, δεν έχει ανταποκριθεί σε τρία υπομνήματα με αιτήματα συνάντησης και διαλόγου.

Η ΕΚΥΣΥ αναφέρει ότι είναι απαράδεκτο να αγνοούνται οι φωνές χιλιάδων ηλικιωμένων, οι οποίοι «έχουν προσφέρει μια ζωή ολόκληρη στον τόπο» και ζητούν «ουσιαστικά μέτρα στήριξης και αξιοπρέπειας».

Στις συνεδρίες παρευρέθηκαν, στη Λεμεσό, ο τέως Γενικός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ Κώστας Σκαρπάρης, ο Επαρχιακός Γραμματέας Παντελής Παντελίδης και ο Στέλιος Κυπριανού, ενώ στην Πάφο συμμετείχαν η Επαρχιακή Γραμματέας Ελένη Ευριπίδου Χ’’Αντωνά και ο τέως Γραμματέας Ανδρέας Χριστοδούλου.

ΚΥΠΕ