Ο νέος Κανονισμός για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ο κανονισμός, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Κομισιόν, ενισχύει την προστασία των παιδιών από επιβλαβείς χημικές ουσίες στα παιχνίδια και βελτιώνει την επιβολή των κανόνων ασφάλειας των παιχνιδιών στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι ουσίες θα απαγορεύονται από τα παιχνίδια μόλις αναγνωριστούν ως επικίνδυνες, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που διαταράσσουν τις ορμόνες, βλάπτουν τους πνεύμονες, προκαλούν δερματικές αλλεργίες ή βλάπτουν συγκεκριμένα όργανα.

Η απαγόρευση καλύπτει επίσης τις υπερ- και πολυφθοροαλκυλικές ουσίες (PFAS) και τις δισφαινόλες. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν επίσης την υπάρχουσα απαγόρευση ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, γενετική βλάβη ή βλάβη στην αναπαραγωγή (καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες).

Η επιβολή θα ενισχυθεί μέσω ψηφιακών εργαλείων. Όλα τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος που περιέχει πληροφορίες ασφάλειας και συμμόρφωσης, προσβάσιμες στους καταναλωτές στο διαδίκτυο μέσω κωδικού QR ή άλλου φορέα δεδομένων.

Για τα παιχνίδια που πωλούνται στο διαδίκτυο και εισάγονται στην ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές θα μπορούν να ελέγχουν το διαβατήριο προϊόντος.

