Είμαστε σε σχεδόν καθημερινή επαφή με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη και ανάμεσα στα θέματα που συζητούμε είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας το μεσημέρι σε δημοσιογράφους, μετά από επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο.

Για την ακρίβεια, είπε, μιλήσαμε και σήμερα με τον πρωθυπουργό για διάφορα θέματα και για το καλώδιο.

Σε άλλο σημείο των απαντήσεών του είπε πως σύντομα, τα επόμενα 24ωρα, πιθανό να υπάρξουν ανακοινώσεις για τον οίκο μελετών που θα αναλάβει την επιακιροποίηση των τεχνο-οικονομικών δεδομένων γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, όπως είχαν αποφασίσει οι δύο ηγέτες τον Νοέμβριο.