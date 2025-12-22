Έχουν άραγε φτάσει σε οριακό σημείο οι σχέσεις Προεδρικού – ΔΗΚΟ, ή πιο συγκεκριμένα, οι σχέσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Νικόλα Παπαδόπουλο; Πρόκειται για το βασικό ερώτημα που προκύπτει μετά την πρώτη –ομολογουμένως έντονη έως σκληρή– δημόσια αντιπαράθεση των δύο πλευρών για το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας και την ολοκλήρωση του έργου του Great Sea Interconnector (GSI).

Η διαφωνία, βεβαίως, δεν είναι σημερινή. Μεταξύ ΔΗΚΟ και Κυβέρνησης καταγράφεται εδώ και καιρό διάσταση απόψεων ως προς τον χειρισμό του θέματος, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να έχει δηλώσει επανειλημμένα στο πρόσφατο παρελθόν ότι οι εργασίες για το έργο πρέπει να προχωρήσουν άμεσα. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: γιατί η αντιπαράθεση κορυφώνεται τώρα;

Η διαφωνία των δύο πλευρών έχει πολλαπλές διαστάσεις. Μία από αυτές σχετίζεται με τον πρόσφατο κυβερνητικό ανασχηματισμό και την απομάκρυνση του Γιώργου Παπαναστασίου από το Υπουργείο Ενέργειας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον αντικατέστησε με τον Μιχάλη Δαμιανό, τον οποίο μετέφερε από το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για υπουργό προερχόμενο από το ΔΗΚΟ και μάλιστα κομματικό αξιωματούχο. Ήταν, λοιπόν, θέμα προσώπου;

Από τα υψηλά δώματα του ΔΗΚΟ διαρρέεται ότι το ζήτημα δεν αφορά το πρόσωπο, αλλά το γεγονός ότι ο Γιώργος Παπαναστασίου απομακρύνθηκε λόγω της διαφορετικής προσέγγισής του στο συγκεκριμένο θέμα. Ορισμένοι, μάλιστα, αποδίδουν την απομάκρυνσή του και σε εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων που συνδέονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η κατασκευή του καλωδίου, υποστηρίζουν, θα οδηγούσε σε φθηνότερο ηλεκτρισμό, κάτι που δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα.

Κατά τους ίδιους κύκλους, η απομάκρυνση Παπαναστασίου διευκολύνει την περαιτέρω καθυστέρηση, η οποία, με μαθηματική ακρίβεια, ενδέχεται να οδηγήσει στην κατάρρευση του έργου. Ο Μιχάλης Δαμιανός διαθέτει τα προσόντα και τις ικανότητες για να διαχειριστεί το δύσκολο χαρτοφυλάκιο, ωστόσο απαιτείται χρόνος – και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος φαίνεται να μετρά αντίστροφα. Κατά κάποιους, η άμμος στην κλεψύδρα έχει ήδη εξαντληθεί.

Η δεύτερη κρίσιμη πτυχή του έργου αφορά τη γεωπολιτική ασφάλεια και τις ενδεχόμενες αντιδράσεις της Τουρκίας. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η Κύπρος δεν φαίνεται να διαθέτει σαφή απάντηση στο ενδεχόμενο αυτό, ενώ η Ελλάδα δεν δείχνει διατεθειμένη να επιδείξει την απαιτούμενη αποφασιστικότητα απέναντι στους τουρκικούς σχεδιασμούς.

Από το περιβάλλον του προέδρου του ΔΗΚΟ δεν κρύβεται η ανησυχία για το γεγονός ότι ήδη γίνονται ορατές οι επιπτώσεις της καθυστέρησης στην υλοποίηση του έργου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τερματισμός των εργασιών από την εταιρεία Nexans, εξέλιξη που ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι επικρατεί πλέον η εκτίμηση πως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης δύσκολα θα προχωρήσει.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, σε δημόσιες δηλώσεις του, αφήνει συχνά αιχμές για τη νέα μελέτη βιωσιμότητας που έχει αποφασιστεί για το έργο. Σύμφωνα με παρασκηνιακές πληροφορίες από δηκοϊκούς κύκλους, η κυβέρνηση αφαίρεσε την πρωτοβουλία επιλογής του οίκου που θα εκπονήσει τη μελέτη από το Υπουργείο Ενέργειας και τη μετέφερε στο Προεδρικό. Η ανησυχία του Νικόλα Παπαδόπουλου εστιάζει στο ενδεχόμενο η μελέτη να ανατεθεί σε εταιρεία που έχει ήδη τοποθετηθεί αρνητικά απέναντι στο έργο, προκειμένου να το κρίνει «μη βιώσιμο». Και εδώ, οι «κακές γλώσσες» συνδέουν το ζήτημα με οικονομικά συμφέροντα της αγοράς ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νικόλας Παπαδόπουλος εμφανίζεται ενοχλημένος όχι τόσο από τη στάση του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού –με τον οποίο συγκρούστηκε πρόσφατα και δημόσια– όσο από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκτιμά ότι πίσω από τις δηλώσεις του υπουργού βρίσκεται και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αφήνει τον υπουργό του να βγαίνει μπροστά, χωρίς ο ίδιος να ξεκαθαρίζει τη θέση του. Από πλευράς ΔΗΚΟ, θεωρείται ότι η συνολική στάση της κυβέρνησης συντηρεί μια κατάσταση που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, όχι μόνο για την ακύρωση του έργου, αλλά και για τη διατάραξη των σχέσεων της Κύπρου με την ελληνική κυβέρνηση.

Οι πληροφορίες από την Αθήνα, πάντως, εμφανίζονται αντικρουόμενες. Ορισμένοι κάνουν λόγο για έντονη ενόχληση για τους χειρισμούς της Λευκωσίας, την ίδια ώρα όμως που από το Μέγαρο Μαξίμου δεν εκπέμπεται επισήμως αντίστοιχο μήνυμα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ιερουσαλήμ στο πλαίσιο της τριμερούς με το Ισραήλ, με την ενέργεια να περιλαμβάνεται στην ατζέντα. Δεν αποκλείεται, συνεπώς, να προκύψουν και ορισμένες απαντήσεις.

Το βέβαιο είναι ότι υφίσταται κρίση στις σχέσεις Νικόλα Παπαδόπουλου – Προεδρικού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από πλευράς ΔΗΚΟ θα συνεχιστεί η σκληρή γραμμή έναντι της κυβέρνησης, με τον πρόεδρο του κόμματος να «ρίχνει το γάντι» στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ζητώντας ξεκάθαρη τοποθέτηση. Το ερώτημα που παραμένει είναι εάν το θέμα μπορεί να οδηγήσει σε οριστική ρήξη και αποχώρηση του ΔΗΚΟ από το κυβερνητικό σχήμα. Οι απαντήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δοθούν από την ίδια την εξέλιξη της υπόθεσης.