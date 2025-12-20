«Επιτέλους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να τοποθετηθεί δημόσια με ποιον υπουργό του συμφωνεί; Με τον υπουργό Ενέργειας ή με τον υπουργό Οικονομικών; Δεν μπορεί να συμφωνεί και με τους δύο. Θα παίζουμε την κολοκυθιά;». Τάδε έφη ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ χθες. Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ήρθε να χαλάσει το πνεύμα αγάπης το οποίο διέπει την εορταστική περίοδο.

Μου προκάλεσε, η αλήθεια, πολλές απορίες. Δηλαδή, εδώ και μήνες, που ο Μάκης Κεραυνός έλεγε άλλα από τον Γιώργο Παπαναστασίου, δεν κατάλαβες Νικόλα μου; Χθες, σου προέκυψε η απορία επειδή πλέον, στη θέση του Παπαναστασίου βρίσκεται ο αντιπρόεδρος σου; Και όταν ο Μάκης του αστράφτει ένα χαστουκάκι του τύπου «ο νέος υπουργός Ενέργειας δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για το θέμα», έχει αντανάκλαση και στο κόμμα, όντας σε προεκλογική περίοδο;

Και αν τόσο καιρό δεν κατάλαβες το θέμα, γιατί δεν ανέβηκες στο Προεδρικό να ρωτήσεις τον Πρόεδρο, να σου εξηγήσει να καταλάβεις; Συνέταιροι είστε στην Κυβέρνηση. Δεν μιλάτε για όλα; Και ιδίως για τις απορίες σας στα πολύ μεγάλα και σοβαρά ζητήματα;

Είναι δυνατόν, να έγινε ο μαύρος χαμός με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης τόσο καιρό και εσύ να διερωτάσαι ακόμη ποιος από τους δύο υπουργούς έχει δίκαιο; Κοτζάμ σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας απειλήθηκαν και δεν κατάλαβες; Αυτό είναι όντως πρόβλημα Νικόλα μου…

Επειδή πιθανολογώ ότι μπορεί για κάποιο λόγο να διστάζεις να μιλήσεις με τον Χριστοδουλίδη και να φανεί ότι δεν κατάλαβες, θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω λιγάκι. Λοιπόν, θα σου υπενθυμίσω ότι στις 13 Νοεμβρίου 2025, ολοκληρώνοντας την 3η Διακυβερνητική Διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Αποφασίσαμε από κοινού να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών μας, έτσι ώστε να μπορεί αυτό δυνητικά να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών, κάτι το οποίο θα είναι, προφανώς, προς όφελος όλων μας».

Επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου αγαπητέ Νικόλα, είναι η… ευγενική διατύπωση της τοποθέτησης του Μάκη περί βιωσιμότητας του έργου, την οποία όταν πρωτοαμόλυσε έσκασε σαν κεραυνός.

Όταν, λοιπόν, εσύ επικαλείσαι την τοποθέτηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας ότι απορρίπτει την εισήγηση για νέα οικονομική μελέτη, δεν εκθέτεις τον Κεραυνό αλλά τον εαυτό σου. Διότι παρακάμπτεις δύο ουσιαστικές πτυχές.

Πρώτον, ότι η Κομισιόν ήρθε από μόνη της να αμφισβητήσει τη δική της απόφαση. Ενέκρινε τη χρηματοδότηση-μαμούθ των €658 εκατ. αλλά όταν το έργο βρισκόταν στα χέρια της Euroasia Interconnector. Στην πορεία, η Κομισιόν έκρινε πως η εν λόγω εταιρεία δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει το έργο (ενέκρινε μια τέτοια χρηματοδότηση μαμούθ χωρίς να έχει εξετάσει τη φερεγγυότητα της εταιρείας;) και δεν μπορούσε να πείσει επενδυτές να τη δανειοδοτήσουν ή να συνδράμουν στην υλοποίηση της επένδυσης. Εξού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε επανειλημμένα διαβήματα προς τη νέα κυβέρνηση της Κύπρου (λίγους μήνες μετά τις προεδρικές του 2023) ώστε να απομακρυνθεί η EuroAsia από το έργο και να επιλεγεί νέος φορέας υλοποίησης.

Αυτή και μόνο η εξέλιξη θα ήταν αρκετή για να αντιληφθεί ο καθένας αν δύναται με κλειστά μάτια να υπογράφει εν λευκώ επιταγή για την όποια απόφαση της Κομισιόν. Πλην, όμως, υπήρχε και συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διέταξε έρευνα για την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η μια πτυχή της έρευνας αφορά το εσωτερικό της Κύπρου και πληροφορίες αναφορικά με τη συμπεριφορά συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών. Η δεύτερη πτυχή, όμως, αφορά την ίδια την Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, διερευνάται η σχέση του Γερμανού πρώην Επιτρόπου Γκίντερ Έτιγκερ με την EuroAsia Interconnector. Διαπλοκή δηλαδή. Αν οι πληροφορίες που έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιωθούν, τότε ουσιαστικά θα αποτελέσουν και την ταφόπλακα της αξιοπιστίας της απόφασης της Κομισιόν για τη βιωσιμότητα του συγκεκριμένου έργου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται…

Δεύτερον, αγαπητέ Νικόλα, παρακάμπτεις την προαναφερθείσα απόφαση της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης -στη βάση της δήλωσης Μητσοτάκη- για επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου.

Η κάθε ανησυχία, ο κάθε φόβος και ο παραμικρός κίνδυνος να επιστρέψει η κυπριακή οικονομία επί ερειπίων, πρέπει να μελετηθούν ξανά και ξανά. Έως ότου αποκλεισθεί με σιγουριά η ύπαρξή τους. Η Κύπρος είναι πολύ μικρό κράτος. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι τεράστιο. Ένα μικρό κράτος δεν έχει την πολυτέλεια να ρισκάρει την οικονομική βιωσιμότητά του, απλώς, και μόνο χάριν της επίτευξης ενός τεράστιου έργου.

Άλλωστε, το συνολικό κόστος των €2 δισ. προκαλεί τρόμο. Ιδίως, όταν ακόμη, δεν έχει διασφαλιστεί ότι η τουρκική απειλή δεν θα τινάξει τα πάντα στον αέρα και θα μας απομείνει το οικονομικό κάζο!

Τουτέστιν, αγαπητοί αναγνώστες, η στήλη δεν μπορεί να πει μετά βεβαιότητος αν κάποιοι πολιτικοί μας παίζουν την κολοκυθιά. Μπορεί, όμως, με απόλυτη σιγουριά να πει ότι σίγουρα στην πολιτική αφθονεί το κουκλοθέατρο!

Και με ανάλογη βεβαιότητα να δηλώσει επί του συγκεκριμένου θέματος: «Je suis Keravnos»!