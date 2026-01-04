Η ανησυχία που εξέφρασε την Παρασκευή ο Γενικός Ελεγκτής, μιλώντας στο «Από Μέρα σε Μέρα» του ΡΙΚ1, για τις καθυστερήσεις ή και αντιφάσεις στα μεγάλα ανοικτά θέματα του τερματικού φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αλλά και για τη μακρόχρονη αδράνεια για την είσοδο της ΑΗΚ στην αξιοποίηση ενέργειας από φωτοβολταϊκά, προκάλεσε αίσθηση στην κοινή γνώμη, προφανώς γιατί αυτή αντιλαμβάνεται πως η ανησυχία του Αντρέα Παπακωνσταντίνου είναι γνήσια, βάσιμη και δικαιολογημένη.

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν πως οι δηλώσεις του Γενικού Ελεγκτή έγιναν όχι ως προϊδέασμα επόμενων ενεργειών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά ως απόρροια ερευνών και άλλων επαφών που είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν σύντομα.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση της ΑΗΚ με τα φωτοβολταϊκά, πληροφορούμαστε ότι προς τα τέλη Ιανουαρίου θα δημοσιοποιηθεί μεγάλη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ΑΗΚ, που καλύπτει σοβαρά λειτουργικά και διαχειριστικά θέματα, περιλαμβανομένης της απρόσμενα μικρής διείσδυσης του κρατικού φορέα ηλεκτρισμού στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ώρα που έχει δημιουργηθεί, με άδειες από τη ΡΑΕΚ, ισχυρό ολιγοπώλιο από ιδιώτες επιχειρηματίες της ενέργειας, το οποίο λιμαίνεται τον χώρο της αξιοποίησης των ΑΠΕ, χωρίς οι καταναλωτές στην τεράστια πλειοψηφία τους να επωφελούνται οικονομικά.

Δεν είναι γνωστό κατά πόσο έχει ήδη συγκεκριμενοποιηθεί συμπέρασμα ή παρατήρηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ως προς τις ευθύνες που φέρουν η διοίκηση και η διεύθυνση της ΑΗΚ (παλαιότερων ετών), το Υπουργείο Ενέργειας επί προηγούμενης Κυβέρνησης και η ΡΑΕΚ. Αντιλαμβανόμαστε ότι, όπως συμβαίνει συχνά κατά την αναζήτηση ευθυνών, η μια υπηρεσία ρίχνει την ευθύνη στην άλλη και καμιά δεν αναγνωρίζει δική της ολιγωρία ή παράλειψη.

Αντιλαμβανόμαστε, επίσης, ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου και οι συνεργάτες του που εργάζονται για την έρευνα αισθάνονται έντονα για το τελικό αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως πού πρέπει να αποδοθεί τελικά το σύνολο ή μέρος της ευθύνης: Η παρατεταμένη αδράνεια – καθυστέρηση της ΑΗΚ να διεκδικήσει και να λάβει άδειες για μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, ώστε να μειώσει το μεσοσταθμικό της κόστος ανά κιλοβατώρα και να δώσει φθηνότερο ρεύμα στη μάζα των οικιακών καταναλωτών είναι σαφές ότι δεν μπορεί να αποδοθεί σε απλή αστοχία, αλλά σε εγκληματική, όπως μάς αναφέρθηκε, ενέργεια, που εξυπηρέτησε και βόλεψε μια μικρή ομάδα ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και ιδιωτών προμηθευτών ενέργειας, που πλούτισαν στη διάρκεια της «μεταβατικής ρύθμισης ηλεκτρισμού» και πλέον αποκομίζουν μεγάλα οικονομικά οφέλη και στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, χωρίς η ΑΗΚ να μπορεί να τους ανταγωνιστεί, ελλείψει πολλών και μεγάλων ιδιόκτητων φωτοβολταϊκών πάρκων, αλλά και ελλείψει φυσικού αερίου και σύγχρονων – αποδοτικών μονάδων…

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν επίσης ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία προβληματίζεται έντονα για φαινόμενα οργάνωσης ή συνεργασίας/συνεννόησης μεταξύ ιδιωτών «παικτών» στην ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, ανησυχώντας ότι δημιουργείται, χωρίς καν προσπάθεια απόκρυψης, ένα ιδιωτικό καρτέλ εις βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών.

Στο επίκεντρο της προσοχής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχει τεθεί ο νεοσύστατος Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Ε.Π.Η.Ε.), ο οποίος πραγματοποίησε τέλη Νοεμβρίου την ιδρυτική του συνέλευση, με στόχο «να καλύψει την ανάγκη των προμηθευτών για εξειδικευμένη και αποκλειστική εκπροσώπηση, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα σχήματα της αγοράς ενέργειας».

Καθώς ο σύνδεσμος εκπροσωπεί ιδιώτες επιχειρηματίες είναι πιθανό να κληθεί και η ΕΠΑ να εξετάσει τη νομιμότητα της ίδρυσης συνδέσμου για κοινή δράση προμηθευτών ηλεκτρισμού, παρόλο που φυσιολογικά αυτοί εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι και να φαίνονται ανταγωνιστές.

– Σε ό,τι αφορά την πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε πως δόθηκε περιθώριο για ολοκλήρωση των εργασιών τέλη Δεκεμβρίου. Αν αυτό δεν έχει γίνει, είπε στο ΡΙΚ, θα ζητήσουμε να αγοράσουμε υπηρεσίες να στείλουμε ελεγκτή να ελέγξει τι γίνεται.

– Αντιφάσεις εντόπισε ο κ. Παπακωνσταντίνου για την ηλεκτρική διασύνδεση: Από τη μια η Κυβέρνηση δηλώνει δεσμευμένη για ολοκλήρωση του στρατηγικού έργου του καλωδίου και από την άλλη δηλώνει πως επόμενα βήματα θα γίνουν αφού τελειώσει μια μελέτη επικαιροποίησης. Θα ζητήσουμε, είπε, ενημέρωση και για τα δύο αυτά μεγάλα θέματα, που κρατούν τους καταναλωτές εγκλωβισμένους σε πολύ υψηλές τιμές ηλεκτρισμού, χωρίς φυσικό αέριο και χωρίς ανταγωνισμό από ξένους επιχειρηματίες της ενέργειας.