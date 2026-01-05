Σημαντική ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Πάφου με τη γερμανική αγορά για τη θερινή περίοδο του 2026 καταγράφει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), επισημαίνοντας την αναβάθμιση των πτητικών προγραμμάτων των Ryanair και Lufthansa.

Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, η Ryanair προχωρά σε ουσιαστική ενίσχυση του πτητικού της έργου, προσφέροντας αυξημένο αριθμό απευθείας πτήσεων από γερμανικά αεροδρόμια προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου. Όπως αναφέρεται, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση στον προορισμό, να ενισχύσει τη ζήτηση και να συμβάλει περαιτέρω στην εδραίωση της Πάφου ως ελκυστικού μεσογειακού προορισμού για τον γερμανικό τουρισμό.

Με βάση το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας, προβλέπεται η εκτέλεση εννέα εισερχόμενων πτήσεων εβδομαδιαίως. Συγκεκριμένα, δύο πτήσεις την εβδομάδα θα πραγματοποιούνται από το Βερολίνο-Βρανδεμβούργο, δύο από την Κολωνία, δύο από το Ντίσελντορφ και τρεις από το Μέμινγκεν–Μόναχο.

Παράλληλα, η Lufthansa προγραμματίζει τρεις τακτικές εβδομαδιαίες πτήσεις που θα συνδέουν το Μόναχο με την Πάφο κατά τη θερινή περίοδο του 2026. Η ΕΤΑΠ σημειώνει ότι η παρουσία της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας διευρύνει τις επιλογές ταξιδιού, τόσο για επισκέπτες από τη Γερμανία όσο και από άλλες αγορές που συνδέονται μέσω του διεθνούς δικτύου της.

Την ίδια ώρα, καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα και από πλευράς διοργανωτών ταξιδιών, οι οποίοι εξετάζουν την ενίσχυση των προγραμμάτων τους προς την Πάφο.

Ο διευθυντής της ΕΤΑΠ Πάφου, Νάσος Χατζηγεωργίου, ανέφερε ότι η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων με τη Γερμανία συνιστά εξέλιξη στρατηγικής σημασίας για την περιοχή. Όπως επισήμανε, οι νέες και αυξημένες πτήσεις δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, επέκταση της τουριστικής περιόδου, προσέλκυση ποιοτικών επισκεπτών και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της ΕΤΑΠ προς τις αεροπορικές εταιρείες για την εμπιστοσύνη τους στην Πάφο, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες για ενίσχυση της συνδεσιμότητας θα συνεχιστούν σε συνεργασία με την Hermes Airports, το Υφυπουργείο Τουρισμού και άλλους εταίρους.

Η ΕΤΑΠ υπογραμμίζει ότι, παρά τις προοπτικές, οι επιδόσεις της Κύπρου στη γερμανική αγορά παραμένουν περιορισμένες. Όπως αναφέρεται, από τα περίπου 75 εκατομμύρια εξερχόμενα ταξίδια των Γερμανών, η Κύπρος προσελκύει περί τις 250.000 αφίξεις, ποσοστό 0,33%, την ώρα που η Κρήτη καταγράφει 1,6 εκατ. αφίξεις, η Ρόδος 1 εκατ. και η Μαγιόρκα 4,3 εκατ.

Υπό το πρίσμα των εξελίξεων, η ΕΤΑΠ προσαρμόζει το σχέδιο δράσης της, με συμμετοχή στη διεθνή τουριστική έκθεση FREE Munich 2026 τον Ιανουάριο, εξέταση προσαρμογών της ψηφιακής εκστρατείας με έμφαση στη γερμανική αγορά, επαφές με διοργανωτές ταξιδιών και αεροπορικές εταιρείες για κοινές πρωτοβουλίες, καθώς και δράσεις φιλοξενίας Γερμανών δημοσιογράφων, bloggers και τουριστικών πρακτόρων στην Πάφο.

Όπως σημειώνεται, η Πάφος συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως ανταγωνιστικός και ποιοτικός μεσογειακός προορισμός, προβάλλοντας αυθεντικές εμπειρίες, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και αναβαθμισμένες τουριστικές υποδομές.