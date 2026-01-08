Τη δέσμευση ότι η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει με ταχύτητα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό τομέα, ώστε οι αγρότες να συνεχίσουν να παράγουν απρόσκοπτα, εξέφρασε σε δήλωσή της στο ΚΥΠΕ η Μαρία Παναγιώτου, μετά την άτυπη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας των 27 στις Βρυξέλλες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην έδρα της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συμμετοχή των Επιτρόπων Κρίστοφ Χάνσεν (Γεωργία), Μάρος Σέφτσοβιτς (Εμπόριο) και Όλιβερ Βάρχελι (Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων).

Όπως ανέφερε η Υπουργός, πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση, η οποία ανέδειξε την ανάγκη άμεσων ενεργειών ώστε ο αγροτικός τομέας να διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για τη συνέχιση της παραγωγής και για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρώπης. Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, αυτή αποτέλεσε κοινή θέση όλων των υπουργών που συμμετείχαν στη συζήτηση.

Η ίδια τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει δεσμευτεί να «τρέξει» όλες τις αναγκαίες διαδικασίες, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή των ομάδων εργασίας, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα τα θέματα που τέθηκαν και να υπάρξουν το ταχύτερο δυνατό θετικά αποτελέσματα.

Η Υπουργός Γεωργίας υπογράμμισε, τέλος, ότι οι αγρότες εργάζονται καθημερινά υπό δύσκολες συνθήκες, επισημαίνοντας την υποχρέωση των θεσμών να τους ακούσουν και να διασφαλίσουν ότι θα έχουν τα μέσα που χρειάζονται για να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.