Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή πριν από την επικύρωσή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την έγκρισή της από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλοφ Γκιλ, «η Συνθήκη επιτρέπει αυτή τη δυνατότητα», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η συμφωνία να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η συμφωνία με τη Mercosur –που περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη– εντάσσεται, σύμφωνα με την Κομισιόν, στη στρατηγική διαφοροποίησης του εμπορίου της ΕΕ. Στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από περιορισμένο αριθμό αγορών και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού, ιδίως σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι από την εφαρμογή της συμφωνίας οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα εξοικονομούν πάνω από 4 δισ. ευρώ ετησίως σε δασμούς, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει άμεσα την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές.